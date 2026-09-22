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El Real Madrid responde a Tebas: "Su última intervención es especialmente grave e incomprensible"

El club blanco ha emitido un comunicado en respuesta a las declaraciones de Javier Tebas.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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El Real Madrid ha decidido responder a Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien este martes se refirió a las quejas arbitrales del club blanco tras el derbi en el Metropolitano asegurando que "la coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común".

"Un error arbitral no demuestra una conspiración, ni repetirla durante años la convierte en verdad. ¡Que se quiten la venda!. Estamos en septiembre y ya dan la Liga por adulterada. La coartada de siempre ya no se la cree nadie con sentido común", indicó Tebas en su cuenta de X.

El presidente de LaLiga señaló que "sostener que los árbitros están dirigidos contra el Real Madrid es vivir en otra galaxia" y que "ese relato sirve de coartada para tapar otras carencias que se ven a simple vista en estos primeros partidos de la temporada".

Horas después, el Real Madrid ha contestado al presidente de LaLiga y, mediante un comunicado, ha señalado que "nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones".

"Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos", denuncia el club blanco.

El Real Madrid considera que la última intervención de Javier Tebas "es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable".

"Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo", añade el club blanco.

Por último, el Real Madrid aboga por cambiar al presidente de LaLiga y nombrar un dirigente "capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad".

"A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión", finaliza el comunicado blanco.

Comunicado íntegro del Real Madrid

Ante las manifestaciones realizadas por el presidente de LaLiga, Javier Tebas Medrano, el Real Madrid C. F. quiere manifestar lo siguiente:

Nuestro club considera intolerable que el presidente de LaLiga utilice su posición institucional para seguir descalificando y atacando al Real Madrid de la manera que lo hace en cada una de sus intervenciones. Y es muy preocupante que quien tiene la responsabilidad de representar y proteger los intereses de todos los clubes de LaLiga, continúe obsesionado reiteradamente contra el Real Madrid, convirtiendo a nuestro club en objeto permanente de sus ataques públicos.

Su última intervención es especialmente grave e incomprensible, impropia de un gestor responsable, porque lo hace comentando el artículo de un periodista independiente en un medio digital. Sin embargo, reacciona contra nuestro club permitiéndose además valorar nuestra estrategia deportiva, algo que es un despropósito total e irresponsable.

Resulta del todo sorprendente que el presidente de LaLiga dedique su tiempo y sus canales personales a intentar desacreditar públicamente siempre al Real Madrid, en lugar de contribuir, desde la responsabilidad de su cargo, a generar confianza en las instituciones que deben garantizar la imparcialidad de la competición. De esta forma, continúa dañando la imagen de nuestra competición y del fútbol español en el mundo.

A tenor de este comportamiento inadecuado y sostenido en el tiempo, entendemos que la competición profesional de fútbol en España necesita con urgencia un dirigente capaz de administrarla y de desarrollar todo su potencial con el deber elemental de la neutralidad. Necesita a alguien que comprenda la naturaleza de su cargo, porque el presidente de LaLiga no es el dueño de la competición, sino un gestor al servicio de los clubes que la integran y que le confían su dirección. Los clubes necesitamos a alguien que sirva con honestidad a esta misión.

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