Marlaska asegura que "se va a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer" en Ceuta

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha asegurado que "se va a devolver a todas las personas que no tengan derecho a permanecer" en Ceuta, es decir, solamente "aquellas que no hagan una solicitud de protección internacional y estén en situación irregular". Por otro lado, aquellas que sí lo soliciten, ha explicado que "una vez se resuelva el procedimiento y si se establece que no tienen ese derecho" también se procederá al retorno de su país de origen.

Además sobre aquellos menores, tal y como ha recalcado las palabras de la ministra Sira Rego, ha explicado que "se van a quedar todos aquellos que tengan que quedarse por su situación de vulnerabilidad", así como no se ha podido hacer su "reagrupación familiar": "La prioridad es siempre el interés superior del menor".

En la misma línea menciona a los menores sosteniendo que el primer objetivo del Ejecutivo es "el reagrupamiento de los menores, en el caso de que proceda", así como "garantizar, dentro de esa cooperación, la seguridad de muestras respectivas sociedades y evitar cualquier acontecimiento" similar a lo ocurrido a finales de julio con la entrada masiva de miles de personas procedentes de Marruecos

Otro de los objetivos del Gobierno es llegar a las 9.000 o 10.000 plazas en el nuevo campamento, ha señalado, añadiendo que "ya están estudiando los próximos asentamientos y valorando con posibilidades reales de llegar a un número importante con los medios que sean necesarios".

Cooperación con Marruecos

Marlaska ha afirmado que siguen trabajando y cooperado con Marruecos "en la forma en la que venimos haciendo los últimos años", subrayando que habló el pasado día 30 de ello porque "esa cooperación fue la que hizo posible que más de un 90% de esas personas que entraron irregularmente retornaran a Marruecos".

Asimismo manifiesta que "si no se tiene en cuenta la cooperación del país de origen de esa migración irregular es muy difícil promover ese retorno". Por ello expone que una vez se resuelvan los procedimientos "las personas que no tengan derecho sean inmediatamente, y sin dilación, entregadas".

La puerta de la frontera

Sobre la puerta que puso Marruecos en la zona fronteriza, Marlaska explica que, según le consta, se abrió el día 30 de julio " para garantizar el retorno". Actualmente, afirma que "sigue abierta y por la misma se está yendo la gente y se expulsa a la gente cuando hay un acuerdo de expulsión". De este modo, recalca que este con estos "gestos" se manifiesta esa cooperación con el país africano.

"Lo que me consta es que la puerta esté abierta", matizando que "no es una puerta habilitada para el tránsito, no es un puesto fronterizo, son puertas que están el el vallado por lo tanto están habilitadas". Y, en este caso, "Marruecos mantiene abierta la puerta del vallado, lo cual facilita extraordinariamente y es un gesto absoluto de cooperación con nosotros para los retornos que sean voluntarios o involuntarios".

El partido de España

El próximo 30 de septiembre estaba previsto que se disputase un partido amistoso entre las selecciones sub-20 de España y México en Ceuta. Sin embargo, el domingo, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán, confirmó que, debido a la situación en la ciudad autónoma, finalmente no se jugaría allí.

"Es una cuestión técnica y operativa", ha señalado el ministro, que ha explicado que el RFEF pidió un informe a la Policía Nacional con el fin de que "evalúe las circunstancias concurrente para la situación en un sitio y fecha concreta". Sosteniendo que la última decisión de elegir jugar el partido en Ceuta es la RFEF.

Añade que este informe subraya "la dificultad del partido" por las características del campo de fútbol, además de "la premura en la que se ha anunciado", así como "la situación concreta y a la necesidad de los medios a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para cumplir un objetivo prioritario: tratar de regresar a la normalidad que se perdió" a finales de julio.

Vivas rechaza reunirse con el ministro

Este lunes ha viajado este lunes a Ceuta donde ha visitado el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros y distintas unidades de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Además de las dependencias de la Oficina de Asilo y Refugio habilitadas en la ciudad autónoma. Sobre las 17:00 horas comparece ante los medios de comunicación.

La visita del titular del Ministerio del Interior coincide con la decisión del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, de rechazar reunirse con él. Según fuentes gubernamentales es por "motivos de agenda", y explicaron que siempre que viaja un ministro o miembro del Gobierno a Ceuta, desde el pasado 30 y 31 de julio cuando alrededor de 70.000 migrantes irregulares entraron en la ciudad autónoma procedentes de Marruecos, se le avisa, en este caso, al máximo responsable que es Vivas para ver si se pueden concertar un encuentro y hablar sobre la situación.

Sin embargo, este lunes Vivas sí se ha reunido con el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en su visita a la ciudad autónoma.