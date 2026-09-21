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Rafa Jódar y Dani Mérida llevan a España a la final de la Copa Davis: países clasificados y fechas de la Final a 8 en Bolonia

Rafa Jódar y Dani Mérida debutaron en la Davis con sendas victorias y, apoyados por el dobles, clasificaron a España a la gran final de Bolonia. Consulta los países, las fechas y los posibles rivales de La Armada.

El equipo español de Copa Davis tras clasificarse a la fase final de la Copa Davis

El equipo español de Copa Davis tras clasificarse a la fase final de la Copa Davis @RFETenis

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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La Armada Española volverá a soñar con poder levantar la ensaladera de la Davis después de una espectacular actuación de Rafa Jódar y Dani Mérida, los jóvenes españoles que además debutaron con victorias en la máxima competición por equipos del tenis.

Jódar y Mérida 'olvidan' a Alcaraz

Sin Alcaraz ni Davidovich, y por supuesto sin un Roberto Bautista que se retiró hace unos meses y que es un histórico de esta competición, a Jódar, de 19 años, y Mérida, de 21, no les pesó lo más mínimo el jugarse la clasificación ante Chile en Santiago de Chile, con un ambiente propio de lo que fue la Copa Davis.

Dani Mérida sumó el primer punto de la eliminatoria en el que fue el duelo más ajustado del fin de semana, el madrileño se impuso a Tabilo, 5-7, 6-3 y 6-3, y minutos después llegó la cómoda victoria de Jódar ante Garín en un partido sin historia (6-0 y 6-2). El tercer y definitivo punto del cruce se dio el domingo con otra victoria contundente de Pedro Martínez y Jaume Munar en el dobles ante Barrios Vera y Tabilo por 6-0 y 6-3. Landaluce terminó la faena, ya sin nada en juego, doblegando sin dificultades a Soto por 6-2 y 6-3. Martín, al igual que Jódar y Mérida, también hizo su debut en la Copa Davis.

Los ocho países que jugarán la Final a 8 en Bolonia

Por tanto, el equipo de David Ferrer se impuso por 4-0 frente a Chile y jugará la final a 8 que se disputará en noviembre. Italia, que actuará de local, buscará su cuarto título consecutivo y será claramente el gran rival a batir.

  • Italia
  • España
  • Alemania
  • República Checa
  • Austria
  • Gran Bretaña
  • Canadá
  • Corea del Sur

Entre algunas de las grandes sorpresas estuvo la eliminación de Bélgica, Francia y especialmente Estados Unidos, que pese a tener a Shelton, Tien... y jugadores que no fueron convocados como Fritz, Tiafoe y Tommy Paul

Cuándo empieza la Fase Final y

La fase final de la Copa Davis será del 24 al 29 de noviembre en Bolonia y se disputará justo después de las ATP Finals. De momento no se conocen los enfrentamientos, pero las eliminatorias comenzarán en cuartos de final. Podrás seguir toda la información y la última hora del torneo en la web de Antena 3 Deportes.

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