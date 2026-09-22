Trump TV, el último proyecto de la Casa Blanca tras el veto a CNN, MS NOW y Politico: una televisión que emite 24 horas al día

Donald Trump ya tiene su propia cadena televisiva. La Casa Blanca ha puesto en funcionamiento este lunes su nueva plataforma de vídeo, denominada oficialmente "TRUMP TV: The Essentials Station", con una emisión continua de contenidos relacionados con la actividad de la Administración estadounidense.

La señal ofrece discursos, declaraciones y otros vídeos del presidente y de su Gobierno y se presenta como un espacio para reunir "los grandes momentos" de la Administración. Según la descripción oficial, el servicio incluye vídeos destacados, "major remarks" y otros contenidos actualizados en tiempo real durante las 24 horas del día y los siete días de la semana.

La Casa Blanca anunció el lanzamiento a través de su página web y habilitó una señal en directo integrada en su propia estructura de emisiones digitales. La plataforma comenzó a emitir a las 19:00 horas del lunes, hora local de Washington, con un discurso pronunciado por Trump el pasado 3 de julio en el monte Rushmore durante los actos por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos.

La programación inicial también incorpora otros contenidos de archivo, entre ellos discursos anteriores y escenas de la investidura presidencial de Trump en enero de 2025. De esta forma, la nueva señal combina acontecimientos recientes con una selección de vídeos realizada directamente por la Administración.

El lanzamiento coincide con el veto a CNN, MS NOW y Politico

La puesta en marcha de "Trump TV" se produce pocos días después de que la Casa Blanca prohibiera el acceso a sus instalaciones a los periodistas de CNN, MS NOW y Politico. Los tres medios intentaron acceder el sábado a sus espacios de trabajo y se les impidió la entrada, además de retirárseles las acreditaciones de prensa.

Trump había anunciado el veto el viernes y acusó a estas organizaciones de publicar lo que calificó como "ficción y mentiras" sobre su Administración. La Casa Blanca ha defendido posteriormente la decisión y sostiene que el acceso físico a sus instalaciones está sujeto a determinadas condiciones y no constituye un derecho automático de los medios de comunicación.

CNN, MS NOW y Politico respondieron el lunes con una demanda ante un tribunal federal de Washington D.C. para impugnar la decisión. Los tres medios sostienen que la medida vulnera las garantías de la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y defienden que el Gobierno no debe decidir qué medios pueden informar desde la Casa Blanca en función del contenido de sus informaciones.

ABC, CBS, NBC e incluso Fox News suspenden la cobertura de los actos presidenciales

El conflicto también ha afectado al sistema de cobertura televisiva conjunta de los actos presidenciales, conocido como "pool". ABC, CBS, Fox News y NBC acordaron suspender su participación en este sistema después del veto a CNN, que compartía con estas cadenas la responsabilidad de proporcionar las imágenes de los actos de la Casa Blanca al resto de medios.

La decisión supone una alteración del modelo habitual de cobertura de la Presidencia estadounidense, basado en que un grupo de medios comparte los recursos y las imágenes de los actos oficiales con el resto de organizaciones informativas.

En este contexto, la Casa Blanca mantiene ahora su propia señal de vídeo en funcionamiento a través de "TRUMP TV", con una programación que reúne discursos, declaraciones y otros contenidos seleccionados por la propia Administración. La plataforma aparece integrada en la página oficial del Gobierno estadounidense como su canal de emisión en directo.

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