Ceuta vuelve a despedir a Marlaska entre pitos, insultos y abucheos: "Perro, traidor"

Era la cuarta vez, desde la crisis migratoria, que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, visitaba la ciudad autónoma. La última vez, hace aproximadamente dos semanas, fue recibido entre abucheos por parte de la población ceutí y aplaudido por los migrantes.

Este lunes ha vuelto a Ceuta para visitar el Centro de Acogida de Migrantes, así como las dependencias de la Oficina de Asilo de la Policía Nacional y la Guardia Civil, a la que ha llegado escoltado por las autoridades.

A su término de su visita, ha ofrecido una comparecencia a los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno de Ceuta donde, tanto a su entrada como salida del edifico, ha sido abucheado por los vecinos ceutíes que se encontraban en el lugar.

Una vez ha terminado la rueda de prensa, al ministro lo esperaba un furgón blindado con los cristales tintados, además de ser escoltado por otro de la Policía Nacional. Pero en el camino al vehículo, los presentes lo han despedido abucheándole de nuevo, con pitos e insultos, a grito de "perro" "traidor" o "cobarde".

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