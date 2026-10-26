Karen Khachanov - Carlos Alcaraz: Horario y dónde ver el partido del ATP500 de Viena

Carlos Alcaraz regresa a la acción tras su derrota en Shanghái frente a Zizou Bergs y lo hace en el ATP500 de Viena, donde le espera un complicado debut ante el ruso Karen Khachanov. El murciano regresa al Erste Bank Open cinco años después de su última y única participación en la capital austríaca, jugó allí en 2021 y cedió en semifinales ante Alexander Zverev, el jugador que este año parte como principal cabeza de serie y que podría verse las caras con el de El Palmar en una hipotética final.

En aquella edición de 2021, Alcaraz derrotó a Evans, Murrady y Berrettini antes de las semifinales ante el tenista de Hamburgo. El pupilo de Samu López llega al ATP500 de Viena después de la dolorosa derrota ante Zizou Bergs en el Masters de Shanghái, una cita que conquistó de forma brillante Alejandro Davidovich.

No tiene un debut ni un cuadro sencillo Carlos Alcaraz en el Erste Bank Open: le espera un debut ante el ruso Karen Kachanov, un tenista que este año ya alcanzó las semifinales del US Open. Alcaraz ha ganado los seis duelos precedentes ante el tenista moscovita, el último esta misma temporada en los cuartos de final del ATP500 de Doha (6-7(3), 6-4 y 6-3).

El campeón de siete grand slam se impuso también en los otros cinco cara a cara ante Karen Khachanov:

Octavos de final del Masters de Roma 2026 | Carlos Alcaraz def. Karen Khachanov (6-3, 3-6 y 7-5)

Cuartos de final de Pekín 2024 | Carlos Alcaraz def. Karen Khachanov (7-5 y 6-2)

Cuartos de final Mutua Madrid Open 2023 | Carlos Alcaraz def. Karen Khachanov (6-4 y 7-5)

Cuartos de final de Hamburgo 2022 | Carlos Alcaraz def. Karen Khachanov (6-0 y 6-2)

Octavos de final de Roland Garros 2022 | Carlos Alcaraz def. Karen Khachanov (6-1, 6-4 y 6-4)

El cuadro de Carlos Alcaraz en Viena

Carlos Alcaraz busca en el ATP500 de Viena su cuarto título de la temporada, tras haber conquistado el Open de Australia, Doha y Tokio. El murciano debutará ante Karen Khachanov y, si logra superar el tenista ruso, se mediría en los octavos de final al ganador del J. Rodionov - N. Basilashvili. En unos hipotéticos cuartos de final, Alcaraz podría curzarse con Tommy Paul, Rublev, Darderi o Arnaldi.

El de El Palmar, si logra alcanzar las semifinales, podría jugar ante Medvedev o Jakub Mensik. Carlos Alcaraz solo se cruzaría con Alexander Zverev en una hipotética final.

Horario y dónde ver el Karen Khachanov - Carlos Alcaraz

El Karen Khachanov - Carlos Alcaraz, partido de primer ronda del ATP500 de Viena, se jugará el martes 27 o miércoles 28 de octubre en un horario por confirmar por parte de la organización del Erste Bank Open.

La crónica del Karen Khachanov - Carlos Alcaraz, el resultado y las reacciones de los protagonistas se podrán consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con la última hora del ATP500 de Viena.