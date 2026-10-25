Brasil elige entre Lula y Flávio Bolsonaro en una segunda vuelta marcada por el empate en los sondeos

Brasil celebra este domingo la segunda vuelta de las elecciones presidenciales con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro prácticamente empatados en los sondeos. El mandatario busca remontar su derrota en la primera ronda frente al hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que aspira a devolver al Palacio del Planalto el proyecto político de su padre.

La encuesta de Datafolha publicada el jueves otorga el 50% de los votos a cada candidato. El sondeo de Quaest sitúa a Bolsonaro en el 45% y a Lula en el 44%. Esta última consultora también recoge una caída de cinco puntos en el rechazo al presidente, hasta el 47%.

Los elevados niveles de rechazo a ambos aspirantes reflejan la división del electorado y convierten la movilización de los indecisos en uno de los factores que pueden inclinar el resultado.

Dos proyectos ante un Congreso más conservador

Lula concurre con un programa identificado con la protección social y la intervención del Estado. Entre sus principales referencias figura Bolsa Familia, una de las políticas emblemáticas de sus anteriores gobiernos para combatir la pobreza.

Sin embargo, el presidente afronta el desgaste de su proyecto, las dificultades para contener el impacto de la inflación y una pérdida de apoyo en sus tradicionales bastiones del nordeste. La falta de relevo generacional constituye otro de los desafíos de la izquierda brasileña.

Flávio Bolsonaro propone reducir el gasto público y la presencia estatal mediante privatizaciones, rebajas de impuestos y recortes administrativos. Su agenda incluye una mayor explotación de los recursos naturales y una política de seguridad inspirada en Nayib Bukele, con endurecimiento de penas y reducción de la edad penal.

El vencedor deberá negociar con un Congreso más inclinado a la derecha. Será decisivo el papel del llamado *centrão*, un bloque informal de partidos conservadores que condiciona la formación de mayorías parlamentarias.

El futuro judicial de Jair Bolsonaro

Una victoria de su hijo podría abrir nuevas vías para la excarcelación de Jair Bolsonaro, condenado a más de 27 años de prisión por su papel en la tentativa golpista posterior a su derrota electoral de 2022.

El expresidente permanece en arresto domiciliario por motivos de salud. Entre las posibilidades planteadas para favorecerlo figuran una ley de amnistía o un indulto, aunque su aplicación dependería del marco jurídico y de las decisiones institucionales.

La campaña también ha trasladado la confrontación al Tribunal Superior Electoral. Lula solicitó la nulidad de la candidatura de Bolsonaro por un supuesto trato de favor de Meta hacia contenidos de su rival.