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Felipe VI se somete a una operación de cataratas en el ojo izquierdo en Oviedo

La intervención, de carácter rutinario, ha durado aproximadamente media hora y se ha desarrollado sin incidencias. El monarca pasará la noche en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega tras completar su agenda en Asturias.

Imagen de archivo de Felipe VI en la Zarzuela

Imagen de archivo de Felipe VI en la Zarzuela Europa Press

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Irene Delgado
Irene Delgado
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El rey Felipe VI ha sido operado este sábado por la noche de cataratas en el ojo izquierdo en el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega, en Oviedo, según han informado fuentes de la Casa del Rey.

La intervención se ha realizado sobre las 21:30 horas y ha durado aproximadamente media hora. Se trata de una operación rutinaria que, según la información facilitada por la Casa Real, se ha desarrollado sin incidencias.

El monarca permanecerá esta noche en el centro oftalmológico, donde pasará las horas posteriores a la intervención antes de continuar con su actividad.

Una intervención tras los actos de los Premios Princesa de Asturias

La operación ha tenido lugar después de tres días de actividad institucional de la familia real en Asturias con motivo de la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Felipe VI ha mantenido su agenda con normalidad y este sábado por la mañana se ha desplazado junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía a Llanes.

Allí, la familia real ha participado en la entrega del galardón al Pueblo Ejemplar de Asturias 2026, que este año ha recaído en la Cofradía de Pescadores Santa Ana.

Los reyes y sus hijas habían llegado a Oviedo el jueves para participar en los actos de esta edición de los premios, que comenzaron con el tradicional concierto en el Auditorio Príncipe Felipe.

La intervención estaba prevista desde hacía tiempo, según fuentes de Zarzuela citadas por 'El Periódico'. Estas mismas fuentes han señalado que el ojo derecho del monarca se encuentra en buen estado y que, por el momento, no necesita una operación.

Tras la intervención, la reina Letizia y sus hijas han regresado a Madrid, mientras que Felipe VI ha permanecido en Oviedo para someterse a la operación.

El antecedente de una intervención en 2018

No es la primera vez que el rey pasa por quirófano. En julio de 2018, Felipe VI se sometió a una intervención en la clínica Ruber Internacional de Madrid para tratar unos dolores de espalda.

Según publicó entonces la revista 'Semana', la operación tuvo lugar el 14 de julio mediante una técnica denominada rizólisis, un procedimiento mínimamente invasivo que utiliza radiofrecuencia para tratar determinados nervios y aliviar el dolor. La intervención trascendió públicamente varias semanas después.

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