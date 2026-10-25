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Muere un aficionado del Atlético de Madrid en el Metropolitano antes del partido contra el Deportivo

Un socio abonado del club rojiblanco falleció tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando accedía al estadio. Los servicios médicos intentaron reanimarlo sin éxito.

La grada del Metropolitano ante el Deportivo

La grada del Metropolitano ante el Deportivo EFE

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Luis F. Castillo
Luis F. Castillo
Publicado:

Tragedia en el Metropolitano. Un socio abonado del Atlético de Madrid falleció este sábado por la noche tras sufrir una parada cardiorrespiratoria cuando accedía al estadio para presenciar el encuentro de la décima jornada de LaLiga entre el conjunto rojiblanco y el Deportivo de La Coruña.

El Atlético de Madrid ha confirmado la triste noticia mediante un comunicado oficial en el que ha trasladado sus condolencias a los familiares y amigos del fallecido. Según ha explicado la entidad, los servicios médicos del club intervinieron inmediatamente para tratar de salvarle la vida, aunque los esfuerzos de reanimación resultaron infructuosos.

"Queremos unirnos al dolor de la familia y amigos de un socio abonado que ha fallecido tras sufrir una parada cardiorespiratoria cuando accedía al estadio en la previa del partido. Los servicios médicos del club han hecho todo lo posible por reanimarle, pero no ha sido posible. Descanse en paz", informó el Atlético de Madrid.

El árbitro fue informado durante el descanso

El fallecimiento también quedó reflejado en el acta arbitral del encuentro, dirigido por el colegiado murciano José María Sánchez Martínez, que fue informado de lo sucedido durante el descanso del partido.

Según recoge el documento, el Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional acudió a comunicarle la noticia acompañado por el Director de Seguridad del Atlético de Madrid y el Director de Partido de LaLiga.

Los responsables de seguridad explicaron al árbitro que un aficionado había fallecido en las instalaciones del estadio, en una zona situada fuera de las gradas, y le trasladaron que el suceso no impedía la continuidad del encuentro.

En concreto, el Coordinador de Seguridad de la Policía Nacional señaló que el partido "podía continuar, no teniendo incidencia en el desarrollo del mismo". De esta manera, el enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y el Deportivo de La Coruña pudo seguir disputándose con normalidad, mientras el club rojiblanco lamentaba la pérdida de uno de sus abonados.

El Atlético traslada sus condolencias

Por el momento, no han trascendido la identidad ni la edad del aficionado fallecido. La información facilitada por el Atlético de Madrid confirma que el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria mientras accedía al Metropolitano y que los servicios médicos del club intentaron reanimarlo sin éxito.

La entidad colchonera, que acabó ganando el duelo 1-0 con gol de Julián Álvarez, ha querido acompañar a la familia y a los allegados del socio en estos difíciles momentos, trasladándoles públicamente su pésame.

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