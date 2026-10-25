Muere el luchador de MMA Pengo Bossio Wangi en un "atentado terrorista racista" en las afueras de París

Conmoción en el mundo de las artes marciales mixtas tras conocerse la muerte de Pengo Bossio Wangi, un luchador amateur de MMA de 26 años, que perdió la vida este viernes en una serie de tiroteos registrados en las localidades francesas de Trappes y La Verrière, situadas en el departamento de Yvelines, a unos 30 kilómetros al suroeste de París.

Los ataques se produjeron alrededor de las 10:30 horas, cuando un hombre armado comenzó a disparar varias ráfagas contra personas que se encontraban en la calle, según ha informado la cadena francesa BFMTV. Además del fallecimiento del joven deportista, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas una niña de 12 años.

El presunto autor de los disparos, un hombre de 39 años, fue detenido poco después por la Policía francesa. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha condenado lo sucedido y ha calificado los ataques como "un atentado terrorista racista", aunque las autoridades continúan investigando las circunstancias y motivaciones del crimen.

Soñaba con convertirse en profesional

La muerte de Bossio Wangi ha causado una profunda conmoción entre sus compañeros y entrenadores, que recuerdan a un joven deportista con una gran pasión por las artes marciales mixtas y con el objetivo de dar el salto al profesionalismo.

El luchador competía en las categorías de peso wélter y medio y había disputado siete combates amateur de MMA, con un balance de tres victorias y cuatro derrotas. Aunque todavía se encontraba en una fase inicial de su trayectoria deportiva, trabajaba para seguir progresando y poder competir algún día en el circuito profesional.

Su academia, Atch Academy, ha publicado un emotivo mensaje de despedida en el que ha destacado tanto su compromiso deportivo como sus cualidades personales: "Era uno de los nuestros. Dentro y fuera del tatami, siempre daba ejemplo. Era respetuoso y estaba dispuesto a ayudar a los demás a mejorar", ha señalado el centro de entrenamiento.

La academia también ha querido recordar el carácter cercano del joven y la huella que dejó entre quienes compartieron entrenamientos con él: "Su sonrisa, su energía y su generosidad quedarán grabadas para siempre en nuestros corazones y en nuestras paredes", ha añadido.

El emotivo adiós de sus compañeros

El director de Atch Academy, Stéphane Chaufourier, también ha lamentado públicamente la pérdida de Bossio Wangi, al que ha definido como "una gran persona".

Las muestras de cariño han llegado igualmente de otros deportistas que coincidieron con él durante su trayectoria en las artes marciales mixtas. Entre ellos, Agathon Ebessa, antiguo compañero y rival, que ha recordado las conversaciones que mantuvieron y los proyectos personales que el joven tenía por delante.

"Era un buen tipo, un verdadero rival. Me habló de su familia y de sus planes de vida", ha expresado Ebessa. Los testimonios reflejan el impacto de una muerte que ha truncado la trayectoria deportiva y los proyectos de futuro de un luchador que aspiraba a hacerse un hueco en el mundo profesional de las MMA.

Cinco heridos y un detenido por los tiroteos

Los ataques tuvieron lugar en Trappes y La Verrière, dos municipios próximos a París, y dejaron un balance de una persona fallecida y cinco heridas. Entre estas últimas se encuentra una menor de 12 años, aunque por el momento no han trascendido más detalles sobre su estado de salud.

Según las primeras informaciones difundidas por BFMTV, el agresor disparó contra varias personas que se encontraban en la vía pública. La intervención policial permitió detener poco después al presunto responsable, un hombre de 39 años cuya identidad no ha sido facilitada.

El presidente Emmanuel Macron ha señalado el posible carácter terrorista y racista del ataque, una calificación que deberá ser esclarecida por las investigaciones de las autoridades francesas.