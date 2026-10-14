Rafa Jódar, sancionado en Shanghái por gritar a un recogepelotas "¡dame la puta toalla, coño!"

Rafa Jódar sigue haciendo historia en el Masters 1000 de Shanghái, aunque su última victoria ha quedado empañada por una polémica que poco tiene que ver con el tenis.

El madrileño de 20 años se clasificó este miércoles para los cuartos de final después de remontar al neerlandés Botic van de Zandschulp (6-7(4), 6-4 y 6-2), pero protagonizó un incidente con un recogepelotas que le costó una advertencia del juez de silla.

La escena se produjo en el arranque del segundo set, cuando Jódar acababa de desaprovechar una oportunidad de romper el servicio de su rival.

Visiblemente enfadado, el español se dirigió a uno de los recogepelotas con una expresión que provocó la intervención inmediata del árbitro. "¡Dame la puta toalla!", le espetó al joven.

"Así no hablamos con ellos"

El juez de silla no dejó pasar el comportamiento del tenista y decidió sancionarlo con un 'warning' por su actitud hacia el recogepelotas. "Así no, así no hablamos con ellos", le recriminó el árbitro.

El ecuatoriano Jimmy Pinoargote le impuso una advertencia oficial por mala conducta y le reprendió: "Te entiendo perfectamente, pero así no". "No me hace caso. Le estoy hablando, y no le he dicho nada malo. Es increíble, cómo se nota que no estás aquí dentro", protestaba el madrileño.

Supuesto empujón en Roland Garros

Jódar ya afrontó críticas el pasado mes de mayo, en Roland Garros, también por un supuesto empujón a una recogepelotas cuando se dirigía a vestuarios, aunque el tenista aseguró entonces que la chica "se tropezó" cuando trataba de apartarse: "Nunca haría nada a una recogepelotas", defendió entonces.

En las redes sociales chinas, algunos usuarios recordaban, precisamente, que no es la única vez en que Jódar choca con los recogepelotas: "En el partido anterior, contra (el checo Jiri) Lehecka, también fue igual, increíblemente impaciente, metiendo prisa al recogepelotas para que le diera la toalla".

"Menos mal que el juez de silla entiende español", agregaba uno de los comentarios. "¿Cómo se le ocurre usar esas palabras con un niño?", se preguntaba otro.

La advertencia pareció surtir efecto. A partir de ese momento, Jódar rebajó su enfado y modificó su manera de dirigirse a los recogepelotas durante el resto del encuentro.

El incidente se produjo en un momento especialmente delicado del partido, después de que el español hubiera perdido el primer set en el desempate y estuviera intentando reaccionar ante Van de Zandschulp.

Jódar remonta y se mete en cuartos

Al margen de la polémica, el madrileño volvió a demostrar su capacidad para sobreponerse a situaciones complicadas. Tras ceder la primera manga por 6-7(4), Jódar consiguió darle la vuelta al encuentro imponiéndose por 6-4 y 6-2 en los dos siguientes sets.

El español, actual número 13 del ranking mundial, alcanza así los cuartos de final en su primera participación en el Masters 1000 de Shanghái.

Antes había eliminado al argentino Thiago Agustín Tirante y al checo Jiri Lehecka, también en encuentros que necesitaron tres mangas.

"Estoy muy orgulloso de (...) ese espíritu de pelear siempre", aseguró el español tras conseguir su tercera victoria en el torneo.

Jódar también analizó las claves de su reacción después de perder el primer set: "Empezar con una rotura en el segundo set me ayudó a empezarlo con una mentalidad más positiva, (...) aunque tampoco diría que jugué mal en el primero, simplemente él fue mejor que yo en los puntos importantes", explicó.

Descarta problemas físicos

El madrileño ha necesitado tres sets para superar cada una de las tres rondas disputadas en Shanghái, aunque no considera que esa acumulación de minutos vaya a perjudicarle físicamente.

"Tenemos un día de descanso entre partido y partido. Eso me ha ayudado mucho a recuperar y a prepararme bien", indicó.

El joven tenista confía en llegar en buenas condiciones a su próximo compromiso, en el que buscará una plaza en las semifinales.

Su rival saldrá del enfrentamiento entre el noruego Casper Ruud y el canadiense Félix Auger-Aliassime: "Sea quien sea, va a ser un rival muy duro. (Hay que) prepararse e intentar todas las cosas que estén en mi mano para hacerlo lo mejor posible en cuartos", señaló.

Jódar continúa así su brillante trayectoria en Shanghái, donde ya ha conseguido tres victorias y se encuentra entre los ocho mejores del torneo.