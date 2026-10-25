El Rally Dakar no se celebrará en Arabia Saudí en 2027 por los ataques hutíes

El Rally Dakar 2027 no se celebrará en Arabia Saudí. La organización de la prueba ha anunciado este domingo que la próxima edición del rally más famoso del mundo tendrá que disputarse en otro país debido a la creciente tensión en Oriente Próximo y los continuos ataques de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra territorio saudí.

La decisión llega después de varios episodios de violencia en la región, incluidos ataques contra el aeropuerto de Riad que han dejado víctimas mortales y numerosos heridos. Ante esta situación, Amaury Sport Organisation (A.S.O.), responsable del Dakar, y Saudi Motorsport Company (SMC) han acordado trasladar excepcionalmente la competición a otro territorio, cuya ubicación se dará a conocer próximamente.

"El Dakar 2027 no se celebrará en Arabia Saudí. El rally regresará al país en 2028. Amaury Sport Organisation (A.S.O.) y Saudi Motorsport Company (SMC) han decidido conjuntamente que el Dakar 2027, programado del 1 al 15 de enero de 2027, no se celebre en Arabia Saudí, tras los recientes acontecimientos en la región", ha confirmado la organización mediante un comunicado oficial.

Se celebrará en otro país aún por anunciar

La organización ha insistido en que el traslado no supone la cancelación del Rally Dakar, sino únicamente un cambio de sede para la edición de 2027. La competición mantiene, por tanto, su celebración prevista entre el 1 y el 15 de enero, aunque todavía se desconoce qué país acogerá finalmente la prueba.

A.S.O. y SMC han calificado la decisión de "excepcional y única" y han explicado que se ha adoptado "en estrecha coordinación con la Federación de Automovilismo y Motociclismo de Arabia Saudita (SAMF), y con el apoyo de la FIA y la FIM".

El comunicado recalca que el Dakar se celebrará "igualmente" en un "territorio diferente", que será anunciado "en los próximos días".

El cambio obligará a reorganizar el recorrido y la logística de una competición que reúne cada año a centenares de pilotos, equipos y vehículos de diferentes categorías. Por el momento, no se han ofrecido detalles sobre las posibles alternativas ni sobre las características del nuevo trazado.

Ataques hutíes

La suspensión de la edición saudí del Dakar se produce en medio de una escalada de tensión en la región, marcada por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Arabia Saudí ha sufrido diferentes ataques contra infraestructuras y objetivos estratégicos, incluidos los registrados recientemente en el aeropuerto de Riad.

La situación de seguridad también está afectando a otras grandes competiciones deportivas previstas en el país. A principios de esta semana se anunció la cancelación de la final del Global Champions Tour de salto ecuestre, que debía celebrarse en Riad y que finalmente ha sido trasladada a Verona, en Italia.

El Dakar se suma así a los acontecimientos deportivos que han tenido que modificar sus planes ante la incertidumbre en la región. En el caso del rally, la organización ha optado por garantizar la continuidad de la competición mediante su traslado temporal a otro país.

Volverá a Arabia Saudí en 2028

Pese a la decisión de abandonar Arabia Saudí en 2027, los organizadores han confirmado que el país volverá a acoger la competición en 2028, coincidiendo con la celebración de su 50ª edición.

El Rally Dakar se disputa en territorio saudí desde 2020, después de haber pasado anteriormente por África y Sudamérica. Durante estos años, el desierto de Arabia Saudí se ha convertido en el escenario habitual de una de las pruebas más exigentes del automovilismo mundial.

"Las organizaciones ya están trabajando juntas para convertir este hito en un momento excepcional para el Dakar y para Arabia Saudí, con un compromiso compartido de volver a ofrecer un evento icónico y de clase mundial con los más altos estándares", ha señalado la organización.