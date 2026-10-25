Antena 3 Noticias
Última hora
sociedad
Sucesos

BARCELONA

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló tras decirles que no tenía una vivienda municipal disponible

Un hombre y una mujer fueron arrestados por su presunta implicación en el ataque a Jordi Fàbrega. También resultaron heridos el segundo teniente de alcalde y una vecina que intentó intervenir.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña. Europa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas acusadas de agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona), Jordi Fàbrega, después de que les comunicara que el Ayuntamiento no disponía de una vivienda para ellos, según la información de EFE.

Los hechos ocurrieron el jueves 22 de octubre, alrededor de las 19.00 horas. El regidor caminaba junto al segundo teniente de alcalde, Josep Vilar, cuando un hombre de 31 años y una mujer de 49 los abordaron para solicitar alojamiento municipal.

Según fuentes policiales, ambos insultaron y golpearon a los representantes municipales tras escuchar la respuesta del alcalde. Los dos ediles sufrieron heridas leves. Una vecina también resultó herida al intentar mediar.

Varias patrullas de los Mossos acudieron tras recibir el aviso. Según la información publicada por ElCaso, los sospechosos también se enfrentaron a los policías e intentaron agredir a uno de ellos, sin conseguirlo. Finalmente, los agentes los redujeron y trasladaron a comisaría.

El mismo medio señala que se les atribuyen presuntos delitos de atentado contra la autoridad, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Ninguno de los tres afectados necesitó ingresar en el hospital.

Graves disturbios en el centro de Barcelona: saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos

Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales.

Publicidad

Sociedad

Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

Noticias de hoy, lunes 19 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 25 de octubre de 2026

Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Cataluña.

Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló tras decirles que no tenía una vivienda municipal disponible

Acampada Puerta del Sol
AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a un joven de 26 años en la acampada de Sol por agredir sexualmente a una joven

Vehículo de la Policía Autonómica de Galicia
OKUPAS

Muere un hombre en un piso okupa de Pontevedra tras una pelea

Las protestas sacuden Europa: de los disturbios en Francia a las barricadas incendiadas en Italia
PROTESTAS BARCELONA

Detienen a 128 personas en los disturbios de Barcelona, el 56 % menores de edad

Los altercados, convocados a través de las redes sociales, dejan comercios vandalizados, contenedores incendiados y enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra en el centro de la ciudad.

Husos horarios en España y en el mundo
Cambio de hora

¿Sabías que España tiene un huso horario que no le corresponde? Este es el motivo

España tiene, con la excepción de Canarias, un huso horario que no coincide con el que le correspondería por su posición geográfica y para entender por qué ocurre hay que viajar unas décadas atrás en el tiempo.

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

Efemérides de hoy 25 de octubre de 2026: ¿Qué pasó el 25 de octubre?

Dolores Redondo presenta su nueva novela: "Creo que el lugar perfecto para buscar la identidad está en los libros"

Dolores Redondo presenta su nueva novela: "Creo que el lugar perfecto para buscar la identidad está en los libros"

Decenas de estudiantes se han concentrado este sábado en la plaza Catalunya de Barcelona en una protesta convocada por redes sociales.

Graves disturbios en el centro de Barcelona: saqueos, incendios y enfrentamientos con los Mossos

Publicidad