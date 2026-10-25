Dos detenidos por agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló tras decirles que no tenía una vivienda municipal disponible

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos personas acusadas de agredir al alcalde de Sant Pere de Torelló (Barcelona), Jordi Fàbrega, después de que les comunicara que el Ayuntamiento no disponía de una vivienda para ellos, según la información de EFE.

Los hechos ocurrieron el jueves 22 de octubre, alrededor de las 19.00 horas. El regidor caminaba junto al segundo teniente de alcalde, Josep Vilar, cuando un hombre de 31 años y una mujer de 49 los abordaron para solicitar alojamiento municipal.

Según fuentes policiales, ambos insultaron y golpearon a los representantes municipales tras escuchar la respuesta del alcalde. Los dos ediles sufrieron heridas leves. Una vecina también resultó herida al intentar mediar.

Varias patrullas de los Mossos acudieron tras recibir el aviso. Según la información publicada por ElCaso, los sospechosos también se enfrentaron a los policías e intentaron agredir a uno de ellos, sin conseguirlo. Finalmente, los agentes los redujeron y trasladaron a comisaría.

El mismo medio señala que se les atribuyen presuntos delitos de atentado contra la autoridad, atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Ninguno de los tres afectados necesitó ingresar en el hospital.