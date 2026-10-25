El Clásico
Barcelona vs Real Madrid, el Clásico de LaLiga en directo: el 11 esperado de Flick y Bernardo la sorpresa en los blancos
El Barcelona recibe hoy al Real Madrid en el Camp Nou con la posibilidad de ampliar a 9 puntos su ventaja en LaLiga. Mourinho busca frenar al líder sin Vinícius ni Courtois.
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El fútbol español se prepara para el partido de los partidos. Barcelona y Real Madrid se enfrentan hoy domingo 25 de octubre en el Camp Nou en un Clásico que puede marcar el rumbo de LaLiga. Los azulgranas llegan como líderes invictos, con nueve victorias en nueve jornadas y seis puntos de ventaja sobre el conjunto blanco, que necesita ganar para no perder de vista a su máximo rival en la lucha por el título.
El equipo de Hansi Flick está firmando un inicio de campeonato prácticamente perfecto: 27 puntos de 27 posibles y 39 goles a favor. Una dinámica que le ha permitido abrir una importante brecha con el Real Madrid y que podría ampliarse hasta los nueve puntos si consigue imponerse este domingo.
Enfrente está un conjunto madridista que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, con cuatro victorias consecutivas después del parón de selecciones y doce goles anotados en sus últimos tres encuentros.
El encuentro también supone el regreso de José Mourinho al Camp Nou como entrenador del Real Madrid, un escenario en el que protagonizó algunos de los episodios más intensos de su primera etapa en el banquillo blanco. El portugués se reencontrará con un Barcelona que ha dominado los enfrentamientos directos desde la llegada de Flick y que aspira a dar un golpe importante en la clasificación.
Alineaciones OFICIALES del Clásico
- FC Barcelona: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Antony Gordon.
- Real Madrid: Andriy Lunin; Fede Valverde, Dean Huijsen, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; y Kylian Mbappé.
Flick sorprende con sus elogios a Mourinho antes del Clásico
El entrenador del Barcelona ha rebajado la tensión de la previa mostrando su admiración por José Mourinho, al que considera uno de los grandes técnicos del fútbol europeo.
Flick recordó además su etapa en la selección alemana y las buenas referencias que recibió de los futbolistas que habían trabajado con el portugués: "Tengo el mayor respeto por él. Cuando uno gestiona equipos a este nivel durante tantos años y demuestra los éxitos, hablamos de calidad. Lo ha demostrado en todos los clubes en los que ha estado. Cuando estuve en la selección de mi país, con Löw, estuvimos en Madrid, teníamos algunos jugadores y le visité, y lo que puedo decir es que cada jugador de la selección que estuvo a sus órdenes habla maravillas y con gran respeto de él. Yo opino lo mismo. Es un colega, un compañero de profesión con éxito y un gran compañero".
Mbappé amenaza al Barça con sus grandes números en los Clásicos
El delantero francés suma nueve goles en LaLiga y ha demostrado tener una especial facilidad para marcar al Barcelona. En los diez enfrentamientos que ha disputado ante los azulgranas a lo largo de su carrera, ha anotado doce tantos, seis de ellos como jugador del Real Madrid.
Sin embargo, en los enfrentamientos directos entre ambos, Lamine Yamal domina claramente el balance ante Mbappé, con nueve victorias y dos derrotas en once partidos entre clubes y selecciones.
Lamine Yamal y Mbappé, duelo de estrellas antes del Balón de Oro
El Clásico llega apenas 24 horas antes de conocerse el ganador del Balón de Oro, con Lamine Yamal y Kylian Mbappé entre los principales candidatos junto a Harry Kane.
Los dos futbolistas atraviesan un gran momento y han participado directamente en cinco goles cada uno durante sus últimos tres encuentros.
El extremo del Barcelona acumula 20 contribuciones de gol esta temporada, con diez tantos y diez asistencias, y lidera además el apartado de regates completados en LaLiga.
¡Benardo Silva, la sorpresa de Mourinho en mediocampo!
El entrenador del Barcelona Hansi Flick ha elegido la alineación prevista para enfrentarse este domingo al Real Madrid en el Camp Nou, mientras que la titularidad del centrocampista portugués Bernardo Silva es la principal novedad en el equipo blanco.
El conjunto azulgrana saltará al terreno de juego con Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Rodrigo, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.
Por su parte, Mourinho se ha inclinado por un once bastante ofensivo con Lunin; Valverde, Konaté, Huijsen Cucurella; Tchouaméni, Bernardo Silva, Bellingham; Güler, Diomande y Mbappé.
El Real Madrid llega reforzado tras tres victorias consecutivas
Los blancos ocupan la tercera posición con 21 puntos, seis menos que el Barcelona, pero han recuperado confianza después de encadenar triunfos ante la Roma, el RB Leipzig y el Sevilla, al que derrotaron por 4-1.
Mourinho vuelve al Camp Nou más de 13 años después en la que será su decimocuarta visita como entrenador rival.
El portugués buscará prolongar la buena dinámica sin Vinícius Júnior, sancionado con cuatro partidos tras su expulsión frente al Villarreal, y ahora también sin Courtois.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL BARÇA HOY ANTE EL REAL MADRID EN EL CLÁSICO
¡Y también conocemos ya el 11 de Flick contra el Madrid esta noche en el Camp Nou! Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Antony Gordon.
Las lesiones amenazan la fortaleza defensiva azulgrana
El Barça afronta el encuentro con ausencias importantes, especialmente en defensa. Eric Garcia, Jules Koundé y Andreas Christensen no estarán disponibles, mientras que Xavi Espart llega con dudas físicas. A estas bajas se suma la de Dani Olmo, una pieza importante en la mediapunta.
La derrota ante el PSG también evidenció algunos problemas defensivos que el equipo deberá corregir ante un Real Madrid que llega en buena dinámica. Una victoria azulgrana ampliaría la distancia hasta los nueve puntos, un golpe importante para las aspiraciones blancas.
ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID HOY ANTE EL BARCELONA EN EL CLÁSICO
¡Ya conocemos el 11 oficial de José Mourinho en el Camp Nou! Sale el Real Madrid ante el Barcelona en el Camp Nou con Lunin; Valverde, Huijsen, Konaté, Cucurella; Bernardo Silva, Tchouaméni; Güler, Bellingham, Diomande; y Mbappé.
Ya están los dos equipos en el estadio
Estamos a punto de conocer las alineaciones del Clásico.
El Barça quiere mantener su pleno de victorias en LaLiga
El conjunto azulgrana ha firmado un arranque liguero impecable, con nueve triunfos en nueve jornadas y 27 puntos de 27 posibles.
Su última victoria llegó ante el Betis en La Cartuja (2-5), confirmando la superioridad mostrada durante las primeras semanas de competición.
Sin embargo, la derrota por 4-2 ante el PSG en París puso fin a una racha de once victorias consecutivas entre todas las competiciones y dejó las primeras dudas sobre la solidez del equipo de Flick.
Mourinho busca acompañante para Tchouaméni
El técnico portugués también mantiene varias incógnitas en su alineación. Konaté y Huijsen apuntan a formar la pareja de centrales, mientras Fede Valverde podría repetir en el lateral derecho después de su destacada actuación europea.
En el centro del campo, Tchouaméni parece fijo como mediocentro defensivo, pero Mourinho deberá elegir entre Arda Güler, Camavinga y Bernardo Silva para completar la medular junto a Jude Bellingham.
La sanción de Vinícius abre la puerta a Yan Diomande, que apunta a ocupar el extremo izquierdo acompañando a Kylian Mbappé.
Sale el Real Madrid de su hotel rumbo al Camp Nou
Decenas de personas esperaban a los jugadores blancos en el hotel. Mucha gente en el lobby y muchísima más en la puerta.
Courtois, baja de última hora para el Clásico
El Real Madrid ha confirmado que Thibaut Courtois no estará disponible por un proceso gripal. La ausencia del guardameta belga supone un importante contratiempo para Mourinho, que previsiblemente apostará por Andriy Lunin bajo palos.
"Courtois es baja de última hora debido a un proceso gripal para el partido de esta noche entre el Real Madrid y el Barcelona, correspondiente a la décima jornada de Liga. En su lugar entra en la convocatoria Illia Voloshyn", informó el club blanco.
El portero ucraniano tendrá la responsabilidad de defender la portería madridista en uno de los encuentros más exigentes de la temporada.
Flick recupera a Rodri y mantiene varias dudas en defensa y ataque
Hansi Flick afronta el Clásico con un balance de seis victorias y una derrota frente al Real Madrid y se medirá por segunda vez a Mourinho desde los banquillos.
El técnico alemán recupera a Rodri Hernández para acompañar a Pedri en el centro del campo, mientras Fermín López apunta a ocupar la mediapunta ante la ausencia de Dani Olmo.
En defensa, Cubarsí y Gerard Martín formarían la pareja de centrales, con Cancelo en un lateral y la duda entre Xavi Espart y Alejandro Balde en el otro.
Arriba, Lamine Yamal y Anthony Gordon parecen fijos en las bandas, mientras Raphinha podría actuar como falso nueve o dejar la referencia ofensiva a Gabriel Jesus.
El Clásico pone a prueba el liderato del Barça y la reacción del Madrid
El FC Barcelona recibe esta noche a las 21:00 horas al Real Madrid en el Camp Nou, en la décima jornada de LaLiga. Los azulgranas llegan líderes con seis puntos de ventaja y buscan reaccionar tras su primera derrota de la temporada, sufrida ante el PSG en Champions.
Enfrente, un Madrid al alza pretende recortar distancias y evitar que la lucha por el título se complique demasiado pronto. El regreso de José Mourinho al estadio barcelonista, el duelo entre Lamine Yamal y Mbappé y las incógnitas tácticas convierten el encuentro en uno de los grandes acontecimientos del curso.
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