Barcelona vs Real Madrid, el Clásico de LaLiga en directo: el 11 esperado de Flick y Bernardo la sorpresa en los blancos

El fútbol español se prepara para el partido de los partidos. Barcelona y Real Madrid se enfrentan hoy domingo 25 de octubre en el Camp Nou en un Clásico que puede marcar el rumbo de LaLiga. Los azulgranas llegan como líderes invictos, con nueve victorias en nueve jornadas y seis puntos de ventaja sobre el conjunto blanco, que necesita ganar para no perder de vista a su máximo rival en la lucha por el título.

El equipo de Hansi Flick está firmando un inicio de campeonato prácticamente perfecto: 27 puntos de 27 posibles y 39 goles a favor. Una dinámica que le ha permitido abrir una importante brecha con el Real Madrid y que podría ampliarse hasta los nueve puntos si consigue imponerse este domingo.

Enfrente está un conjunto madridista que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, con cuatro victorias consecutivas después del parón de selecciones y doce goles anotados en sus últimos tres encuentros.

El encuentro también supone el regreso de José Mourinho al Camp Nou como entrenador del Real Madrid, un escenario en el que protagonizó algunos de los episodios más intensos de su primera etapa en el banquillo blanco. El portugués se reencontrará con un Barcelona que ha dominado los enfrentamientos directos desde la llegada de Flick y que aspira a dar un golpe importante en la clasificación.

Alineaciones OFICIALES del Clásico