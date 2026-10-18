Davidovich frustra el sueño de Jódar y toca el cielo en Shanghái ganando su primer Masters 1.000

Alejandro Davidovich ha conseguido a los 27 años su primer Masters 1.000 y el título más importante de su carrera en Shanghái tras acabar con el sueño precoz de un Jódar (20 años) que fue de más a menos (1-6, 7-6 (5) y 6-4) y terminó cediendo en su primera final de Masters.

El tenis español completa todos los Masters 1.000

Ni Nadal, ni Alcaraz, ni Ferrer... Alejandro Davidovich (Rincón de la Victoria, 1999) ha inscrito su nombre en la historia del deporte español convirtiéndose en el primer tenista nacional en ganar el Masters de Shanghái, el único que le faltaba a las vitrinas de la Armada.

'Foki', a sus 27 años, disfruta del mejor momento de su carrera tras haber ganado el tercer título ATP (Mallorca, Chengdú y Shanghái) en 2026, el año en el que ha sido capaz de terminar con la maldición de finales perdidas (cayó en las cinco primeras) y además lo ha hecho a lo grande, venciendo a tenistas de la talla de Tiafoe, Hurkacz (remontada), Zverev, número 1 del mundo y en la final a Rafa Jódar (también remontando a estos dos últimos).

13º, mejor ranking de Davidovich

El malagueño toca así el cielo en Shanghái y por fin presenta su candidatura para ser un serio aspirante a grandes títulos, o por lo menos un rival a tener muy en cuenta para cualquier tenista. Este lunes aparecerá en el puesto número 13, el mejor de su carrera. Davidovich, conocido por muchos por su fuerte carácter y una mentalidad que le ha pasado más de una mala jugada, ha dado un cambio radical en los últimos meses, a nivel tenístico y mental, lo que le ha valido para convertirse en uno de los mejores tenistas del planeta.

Jódar 'muere' en la orilla

En lo que respecta a Rafa Jódar, poco que decir. El tenista de 19 años, finalista más joven en la historia de Shanghái, se queda a las puertas de su primer Masters tras cuajar un torneo excelso en el que se impuso en el quinto set en cuatro de los seis partidos, venciendo por el camino a Ruud y Medvedev. Pese a su precocidad, Rafa rozó el título tras ganar el primer set 6-1 y llegar al tie-break en el segundo, por esa razón y por no haber podido competir al 100% físicamente los últimos juegos (sufrió algunos calambres) quedó bastante tocado emocionalmente, algo que se vio claramente en el saludo en la red y en el discurso postfinal.

Aun así, Rafa también lucirá el lunes con su mejor ranking y tras una experiencia inolvidable en Shanghái. Por delante tiene el Masters de París, el cual le puede valer un billete para las ATP Finals en su primer año como profesional en el circuito ATP, y eso sin contar con una presencia más que asegurada en las finales de la Copa Davis. Jódar se unió este domingo a Nadal, Bautista y Ferrer como los tenistas españoles que han perdido la final en Shanghái. Ha sido también la segunda final que cede Jódar tras la de Washington ante Fritz. Su primer y único título hasta el momento es el ATP 250 de Marrakech, además de la competición por equipos de la Laver Cup 2026.