Donald Trump vota por adelantado en Florida y critica a los demócratas antes de las elecciones legislativas

Quedan tan solo 9 días para las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos, y Donald Trump sabe que cada papeleta puede ser decisiva, incluida la suya. Pese a que cuestionó el voto anticipado, ha hecho uso de él.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha participado este sábado en la votación anticipada de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el próximo 3 de noviembre. El mandatario ha acudido a las urnas en el condado de Palm Beach, en Florida, acompañado de la primera dama, Melania Trump.

Tras ejercer su derecho al voto, Trump ha atendido a los medios de comunicación antes de viajar a Georgia, donde tiene previsto apoyar a los candidatos republicanos Mike Collins y Rick Jackson. Durante su intervención, ha criticado duramente al Partido Demócrata y ha hablado sobre la situación internacional, especialmente sobre los conflictos de Irán y Ucrania.

Trump mantiene abierta la posibilidad de un acuerdo con Irán

Preguntado por la opción de lanzar un nuevo ataque contra Teherán, el presidente estadounidense ha evitado ofrecer detalles y ha respondido con ironía a uno de los periodistas. "¿De verdad crees que te lo contaría a ti?", ha contestado. Sin embargo, no ha descartado una posible intervención militar, ni la posibilidad de alcanzar un acuerdo con las autoridades iraníes.

Trump ha asegurado que Irán estaría interesado en negociar, aunque ha expresado sus dudas sobre el cumplimiento de cualquier compromiso por parte de Teherán.

Melania Trump participa en los esfuerzos relacionados con Ucrania

En relación con la guerra de Ucrania, el presidente ha elogiado la actuación de su esposa, a quien ha atribuido un papel importante en las gestiones para facilitar un alto el fuego en la zona de Oleshki, y permitir una evacuación. "Lo está haciendo mejor que los profesionales", ha confesado Trump con respecto al trabajo de Melania.

Además, ha reiterado su intención de conseguir un acuerdo de paz duradero entre Rusia y Ucrania, señalando que el final de la guerra permitiría "hacer negocios con ambas naciones".

"Los demócratas son muy corruptos"

El mandatario también ha acusado a los demócratas de ser unos corruptos y, por el contrario, ha defendido la evolución del Partido Republicano: "Los demócratas son muy corruptos. Si miras a Minnesota, si miras a Los Ángeles, si miras a Nueva York, la corrupción está descontrolada, y para mí, la corrupción es un factor muy grande", ha denunciado.

La votación anticipada en Florida comenzó el 24 de octubre y se prolongará hasta el 31 de octubre. Mientras tanto, todavía no se ha confirmado qué planes tendrá Trump para la jornada electoral.