Zizou Bergs descoloca a Alcaraz en Shanghái: "¡No puedo jugar así, no puedo jugar por intuición!"

Zizou Bergs firmó uno de los partidos de su vida en Shanghái para despedir en tercera ronda (7-5 y 7-6 (4)) a un Carlos Alcaraz que se mostró completamente desesperado, entre otras cosas, con el bote de las bolas: "No puedo jugar así, tío. ¡No puedo! Una pelota que va así y bota súper alto. ¡No puedo jugar por intuición!", dijo el murciano a su box minutos antes de perder el primer set.

El título en Shanghái tendrá que esperar

El tenista de El Palmar sucumbe así de nuevo en el Masters chino, donde su mejor resultado fueron unos cuartos de final en 2024. En 2023 también perdió en cuarta ronda, una más de la que ha avanzado en la presente edición. De momento, Carlos tendrá que esperar otro año como mínimo para ganar uno de los tres Masters que le faltan (Canadá, Shanghái y París Bercy).

Bergs eclipsa a Alcaraz

Mucho tuvo que ver en la derrota el nivelazo de Bergs, quien llegó al partido después de apabullar a sus dos últimos rivales: 6-3 y 6-1 a Kopriva y 6-0, 6-3 a Buse. Aunque más mérito tiene el hecho de haber eliminado a Carlitos sin ceder un solo set. El tenista belga firmó nueve aces y un espectacular 80% de puntos ganados con segundo, precisamente lo que diferenció a uno y a otro en el primer parcial (el español apenas se llevó un 27%). Bergs anuló a su rival sorprendiéndole con golpes ganadores (24 a 16) y un juego directo, agresivo pero también sólido (solo cometió dos errores no forzados más que Alcaraz). El número 39 del mundo vence por primera vez a Carlos y se mete en octavos de Shanghái, donde se medirá al ganador de Tommy Paul-Vacherot.

Las bolas descolocan a Carlos

Por su parte, el de El Palmar vuelve a quedarse muy lejos del título en China, siendo este Masters y el próximo de París Bercy los que peor se le dan (ocho participaciones entre ambos y nunca ha pisado las semifinales). Esta vez, además del exquisito tenis de su rival, Alcaraz se mostró descolocado y desesperado con el bote de las bolas: "No entiendo nada. No puede ser que una bola bote y la otra me desliza. No puedo, tío, no puedo jugar así, tío. No puedo jugar por intuición", dijo antes de perder el primer set en un tremendo enfado que compartió con su box.

En el torneo siguen con opciones de romper la maldición (ningún tenista español ha ganado aquí) Rafa Jódar y Alex Davidovich, quienes ganaron a Lehecka y Tiafoe respectivamente y ya están en octavos de final.

La derrota del español confirma además que Alexander Zverev terminará 2026 como número 1 del mundo por primera vez en su carrera.

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