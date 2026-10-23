Rafa Nadal: "Viví toda mi carrera tenística con dolor"

Rafa Nadal, uno de los integrantes del Big Three, ha repasado su época como tenista en una entrevista en The Athletic, donde ha explicado los dolores que sufrió durante toda su carrera. El campeón de 22 gran slam reconoció que su cuerpo "estaba acabado" en los meses previos a su retirada, a finales de 2024.

"Sinceramente, mi cuerpo estaba acabado. Jugaba con limitaciones, y eso me permitió acabar mi carrera en paz. Tuve muchas dificultades para caminar durante un mes", se sincera Nadal en The Athletic

Nadal, campeón en 14 ocasiones de Roland Garros, desveló que nunca temió por su retirada y que era consciente que en cualquier momento podía acabar su carrera por las continuas lesiones y dolores que padeció en sus más de 20 años en el circuito ATP, donde logró alzar 92 títulos.

"Siempre tuve presente que podía estar viviendo mi último año. No diría que tuviera miedo, pero sabía que esa posibilidad existía", señala el extenista balear.

El exjugador manacorí también indicó que las continuas lesiones que sufrió le ayudarona valorar más los títulos y éxitos que logró a lo largo de sus 23 años en el circuito de la ATP.

"Lo único positivo que he sacado de todas las lesiones es que pude disfrutar más y dar más valor a los grandes momentos. Pero viví toda mi carrera tenística con dolor. En mi día a día, sufría demasiado", explica Nadal.

"Probablemente, gracias a todo eso, cuando tenía una oportunidad lo daba todo. Me encantaba jugar al tenis. Pero no lo echo demasiado de menos, porque decidí retirarme en el momento adecuado. Ya no tenía nada más que dar", añade el extenista balear.

Nadal y el momento de su retirada

Rafa Nadal habló sobre su retirada a final de la temporada 2024 y reconoció que "parece que haya pasado otra vida desde que jugaba al tenis"

"Me retiré hace solo dos años, pero ya parece que haya pasado otra vida desde que jugaba al tenis. Casi me olvido de que fui tenista. La vida sigue adelante. Todos esos momentos felices, los momentos difíciles, los momentos de adrenalina...", explica Nadal.

"Me siento muy afortunado por todo lo que he podido vivir gracias al tenis. Siempre he sentido un gran apoyo por parte de mi familia y de mi equipo. Al revisar todas estas fotografías, recuerdas los momentos que viviste y a las personas que estuvieron a tu lado. He pasado por todas esas dificultades durante años, al mismo tiempo que conseguía éxitos y vivía experiencias extraordinarias, pero también atravesaba momentos tristes y duros. Aun así, siempre he mantenido el mismo espíritu y he seguido rodeado del mismo equipo", rememoro el campeón español.

Por último, Nadal tuvo un reconocimiento para su familia, sus amigos y Mallorca, el lugar donde nació, creció y que siempre le sirvió de refugio.

"Mi familia siempre ha estado a mi lado. Conservo a los mismos amigos desde que era pequeño y nunca me he alejado del lugar donde nací, Mallorca. Así que, en cierto modo, he vivido muchas cosas a nivel emocional y deportivo, pero mi vida personal nunca ha cambiado demasiado", concluye Nadal.