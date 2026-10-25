Julián Álvarez pide perdón a la afición del Atlético de Madrid: "Fue una equivocación"

Julián Álvarez ha dado un paso importante para reconciliarse definitivamente con la afición del Atlético de Madrid. El delantero argentino, protagonista de la victoria rojiblanca frente al Deportivo de La Coruña gracias a su gol decisivo, ha pedido disculpas públicamente por las declaraciones que realizó durante el Mundial 2026, cuando manifestó su intención de abandonar el club. Unas palabras que provocaron el enfado de buena parte del Metropolitano y que han marcado su relación con la grada durante los primeros meses de la temporada.

Cuatro meses después de aquella polémica, el futbolista ha reconocido que se equivocó tanto en el contenido como en el momento elegido para expresar su malestar. Lo ha hecho en declaraciones a Movistar Plus, después de recuperar el protagonismo sobre el terreno de juego y volver a recibir el cariño de los aficionados rojiblancos.

"Quería pedir disculpas a nuestra gente por mis palabras durante el Mundial. Fueron una equivocación, tanto las formas como el momento. Sobre todo porque entiendo el enojo de la gente. Yo también me hubiera enojado si fuera hincha. Y más por cómo me han apoyado siempre. Fueron muy generosos y eso lo valoro mucho", ha reconocido el delantero.

De los pitos a los aplausos del Metropolitano

La reconciliación de Julián Álvarez con la afición ha llegado en una noche especialmente importante para el Atlético de Madrid. El argentino marcó el gol que permitió al equipo de Diego Simeone imponerse al Deportivo en la décima jornada de LaLiga, una actuación que confirmó su mejoría después de un inicio de temporada complicado.

El delantero ha explicado que durante los últimos meses ha trabajado para recuperar su mejor nivel físico y futbolístico, y ha agradecido el respaldo recibido dentro del vestuario en uno de los momentos más difíciles de su etapa en el club.

"Todo influye, la familia, estar en casa. Me siento bien y preparado para competir por todo"

"Tengo que enfocarme en mejorar. También quiero agradecer al equipo porque me han apoyado durante este tiempo. Me voy sintiendo bien. Agradezco a todos mis compañeros porque me han apoyado. Estoy trabajando para mejorar. Ya me siento mejor en estos últimos partidos, tanto físicamente como con la pelota. Ayudar al equipo y dar lo mejor", ha señalado.

Álvarez también ha reconocido que su situación personal ha influido en su rendimiento deportivo, destacando la importancia de sentirse tranquilo y respaldado fuera del terreno de juego para ofrecer su mejor versión: "Cuando uno se siente bien en la vida se ve reflejado en el campo. Si bien somos jugadores profesionales. Todo influye, la familia, estar en casa. Me siento bien y preparado para competir por todo", ha afirmado.

El argentino espera que sus actuaciones y su compromiso con el equipo le permitan dejar definitivamente atrás la polémica del verano y recuperar la conexión que mantenía con los seguidores del Atlético. "Ojalá que con trabajo y humildad pueda revertir esta situación, agradecer a la gente la generosidad de todo este tiempo", ha abundado.

Simeone aplaude las disculpas de Julián

Las palabras del delantero también han tenido una respuesta inmediata por parte de Diego Pablo Simeone. El entrenador del Atlético de Madrid ha dedicado buena parte de su rueda de prensa posterior al encuentro a valorar la actitud de su compatriota, al que ha defendido durante los últimos meses pese a las críticas recibidas.

El 'Cholo' ha destacado especialmente la dificultad que supone reconocer públicamente un error y ha asegurado que las disculpas de Julián Álvarez reflejan su personalidad y sus valores.

"Valoro mucho de las personas el momento de cuando piden perdón, pedir perdón no es fácil"

"Valoro mucho de las personas el momento de cuando piden perdón, pedir perdón no es fácil. Cuando uno lo pide desde el sentimiento, desde lo emocional, desde lo que siente, le doy mucho valor. Julián es un chico magnífico, humilde, trabajador, un chico que quiere a sus compañeros, muy respetuoso, y agradezco su perdón porque le posiciona en el lugar de donde él es", ha afirmado Simeone.

El técnico también ha querido poner el foco en el rendimiento deportivo del delantero, que volvió a resultar decisivo para el equipo y ofreció una de sus mejores actuaciones de la temporada: "Julián hizo un partidazo, la gente gritó un gol, como grita un gol de su equipo, lo haga Julián o quien sea, y valoró el esfuerzo de Julián en el partido, encontrando al mejor Julián. Para los objetivos que tenemos y lo que quiere la gente, necesitamos a Julián de este modo. Nosotros lo hemos vivido con mucha tranquilidad, siempre se ha comportado bien, sabemos los procesos que tuvo que pasar, siempre fue muy respetuoso. Está volviendo al lugar que tenía la temporada pasada", concluyó.