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AGRESIÓN SEXUAL

Detienen a un joven de 26 años en la acampada de Sol por agredir sexualmente a una joven

Según han informado fuentes policiales, el varón se habría metido a la tienda de campaña y le habría "realizado tocamientos" a la joven.

Acampada Puerta del Sol

Acampada Puerta del Sol Europa Press

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
Publicado:

Un joven de 26 años ha sido detenido este domingo por agredir sexualmente a una mujer de 22 años, en una tienda de campaña de la acampada de la Puerta del Sol.

Según han informado fuentes policiales, el varón se habría metido a la tienda de campaña y le habría "realizado tocamientos" a la joven, quien recriminó su actitud causando una actitud violenta en el agresor.

En esa misma tienda se encontraba otro joven, que se habría encarado con el agresor, desencadenando un enfrentamiento entre ambos.

Minutos más tarde llegaron hasta el lugar de los hechos agentes de la Policía Nacional, quienes procedieron a la detención del agresor a las 6:30 horas de esta madrugada. Ahora se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la agresión sexual y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre la acampada en Sol en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram.

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