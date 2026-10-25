Barcelona - Real Madrid: Alineaciones probables, horario y dónde ver el Clásico de LaLiga

El fútbol español se prepara para el partido de los partidos. Barcelona y Real Madrid se enfrentan hoy domingo 25 de octubre en el Camp Nou en un Clásico que puede marcar el rumbo de LaLiga. Los azulgranas llegan como líderes invictos, con nueve victorias en nueve jornadas y seis puntos de ventaja sobre el conjunto blanco, que necesita ganar para no perder de vista a su máximo rival en la lucha por el título.

El equipo de Hansi Flick está firmando un inicio de campeonato prácticamente perfecto: 27 puntos de 27 posibles y 39 goles a favor. Una dinámica que le ha permitido abrir una importante brecha con el Real Madrid y que podría ampliarse hasta los nueve puntos si consigue imponerse este domingo.

Enfrente estará un conjunto madridista que llega en uno de sus mejores momentos de la temporada, con cuatro victorias consecutivas después del parón de selecciones y doce goles anotados en sus últimos tres encuentros.

El encuentro también supondrá el regreso de José Mourinho al Camp Nou como entrenador del Real Madrid, un escenario en el que protagonizó algunos de los episodios más intensos de su primera etapa en el banquillo blanco. El portugués se reencontrará con un Barcelona que ha dominado los enfrentamientos directos desde la llegada de Flick y que aspira a dar un golpe importante en la clasificación.

El Barcelona busca dar un golpe a LaLiga

El conjunto azulgrana afronta el Clásico con la confianza que le otorga su impecable trayectoria liguera, aunque también con la necesidad de reaccionar después de su primera derrota de la temporada. El PSG se impuso por 4-2 en París en la Champions League, un encuentro que dejó al descubierto algunas debilidades defensivas del equipo y provocó nuevas bajas importantes.

Hansi Flick no podrá contar con Dani Olmo, que estará aproximadamente un mes alejado de los terrenos de juego, ni con Jules Koundé, Eric García y Andreas Christensen. Estas ausencias obligarán al técnico alemán a mantener su apuesta por una defensa joven, con Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje y Xavi Espart en el lateral derecho. El canterano se ha convertido en una de las grandes revelaciones del equipo y todo apunta a que tendrá la oportunidad de disputar su primer Clásico como titular.

Cancelo o Baldo por Koundé

La principal incógnita defensiva estará en el lateral izquierdo. João Cancelo parte con ventaja para ocupar esa posición, aunque Flick también podría sorprender con Alejandro Balde. Por delante, Rodri Hernández y Pedri serán los encargados de controlar el centro del campo, mientras que Fermín López ocupará la mediapunta ante la ausencia de Olmo.

En ataque, el Barcelona recuperará a Raphinha, autor de doce goles esta temporada y que regresa después de superar unas molestias físicas sufridas con Brasil. El brasileño apunta a ocupar la posición de delantero centro, acompañado por Lamine Yamal en la derecha y Antony Gordon en la izquierda. Un tridente que buscará aprovechar la velocidad y la capacidad de desequilibrio para castigar a la defensa madridista.

Mourinho vuelve al Camp Nou

El Real Madrid afronta el encuentro después de encadenar cuatro victorias consecutivas y ofrecer una imagen más convincente en sus últimos compromisos. Los blancos han mejorado especialmente en ataque, con doce goles en sus tres partidos más recientes, aunque Mourinho continúa buscando el equilibrio definitivo de un equipo que apenas lleva tres meses trabajando bajo sus órdenes.

El entrenador portugués ha reconocido que ya tiene decidida la alineación para el Clásico, pero ha evitado ofrecer pistas sobre sus planes tácticos.

"De quién vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no voy a responder"

"De quién vaya a jugar, cómo nos vamos a estructurar, en qué dirección intentaremos llevar el partido, no voy a responder. Prefiero decir que no digo nada", aseguró Mourinho en la rueda de prensa previa.

Una de las principales incógnitas es la configuración del centro del campo. Después de la victoria ante el Leipzig, el técnico se mostró especialmente satisfecho con el rendimiento de Eduardo Camavinga y Bernardo Silva en el doble pivote, así como con la asociación por la derecha entre Fede Valverde, el centrocampista portugués y Arda Güler.

Sin embargo, Aurélien Tchouaméni, que descansó en Champions, apunta a recuperar su puesto en el once. Su acompañante podría ser Bernardo Silva, lo que supondría la séptima combinación diferente de doble pivote utilizada por Mourinho esta temporada.

Valverde apunta al lateral

En defensa, todo apunta a que Fede Valverde volverá a actuar como lateral derecho, una posición en la que ha ofrecido un gran rendimiento durante los últimos encuentros. Su presencia desplazaría nuevamente al banquillo a los laterales especialistas, mientras que Marc Cucurella ocuparía el carril izquierdo.

En el centro de la zaga, Mourinho deberá elegir entre Dean Huijsen, Antonio Rüdiger e Ibrahima Konaté. La pareja formada por Rüdiger y Konaté aparece como una de las alternativas más probables para enfrentarse al potente ataque azulgrana.

Diomande cubre la baja de Vini

La gran ausencia del Real Madrid será Vinícius Júnior, que cumplirá el segundo de sus cuatro partidos de sanción después de su expulsión ante el Villarreal por agarrar del pelo a Nathan Saliba. Su baja abre definitivamente la puerta a Yan Diomande, que se ha ganado la confianza de Mourinho y apunta a ocupar la banda izquierda del ataque.

Arda Güler podría repetir en el extremo derecho, con Jude Bellingham en la mediapunta y Kylian Mbappé como referencia ofensiva. El delantero francés será una de las principales amenazas para la defensa adelantada del Barcelona, especialmente en las transiciones rápidas que caracterizan al conjunto blanco.

Además de Vinícius, tampoco estarán disponibles Raúl Asencio, Ferland Mendy y Rodrygo, por lo que Mourinho deberá afrontar el Clásico con varias ausencias importantes.

El dominio culé en los últimos Clásicos

Desde la llegada de Hansi Flick al banquillo azulgrana en la temporada 2024-25, el Barcelona ha conseguido imponerse en cinco de los seis Clásicos disputados frente al Real Madrid. La única derrota se produjo la pasada temporada, cuando el equipo dirigido entonces por Xabi Alonso ganó por 2-1, aunque los catalanes se tomaron la revancha en el partido de vuelta con un triunfo por 2-0 que les permitió conquistar el título liguero.

El técnico alemán también ha llevado al Barcelona a ganar cinco de los seis títulos disputados desde su llegada, consolidando un proyecto que destaca por su capacidad ofensiva y por la presión alta sobre sus rivales.

Mourinho, por su parte, conoce perfectamente la dificultad de visitar el Camp Nou. El portugués, que trabajó anteriormente en el Barcelona como ayudante de Bobby Robson y Louis van Gaal, ha ganado únicamente dos de los trece partidos que ha disputado en este estadio como entrenador de diferentes equipos, entre ellos Real Madrid, Inter de Milán y Chelsea.

El Clásico supondrá, por tanto, una nueva oportunidad para que Mourinho trate de cambiar esa dinámica y reduzca la distancia con el líder de LaLiga.

Posibles alineaciones del Barcelona y Real Madrid

FC Barcelona : Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Antony Gordon.

: Joan García; Xavi Espart, Pau Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri Hernández, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Raphinha y Antony Gordon. Real Madrid: Thibaut Courtois; Fede Valverde, Antonio Rüdiger, Ibrahima Konaté, Marc Cucurella; Bernardo Silva, Aurélien Tchouaméni; Arda Güler, Jude Bellingham, Yan Diomande; y Kylian Mbappé.

Horario: ¿a qué hora es el Barcelona - Real Madrid?

El Clásico correspondiente a la décima jornada de LaLiga se disputará este domingo 25 de octubre de 2026 a las 21:00 horas (hora peninsular española) en el Camp Nou de Barcelona. El encuentro estará dirigido por el colegiado Juan Martínez Munuera, perteneciente al Comité Valenciano.

Dónde seguir El Clásico liguero

El partido entre Barcelona y Real Madrid podrá seguirse en directo, además de consultar toda la información del encuentro, las alineaciones oficiales, las mejores jugadas, los goles y las reacciones de sus protagonistas a través de la web de Antena 3 Deportes, donde te ofreceremos toda la cobertura informativa del Clásico.