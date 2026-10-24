Vuelco al Mundial de MotoGP: Jorge Martín se fractura el brazo y Márquez le arrebata el liderato

Durísimo golpe para Jorge Martín en el Gran Premio de Australia de MotoGP. El piloto español de Ducati ha sufrido una fractura del radio derecho y una posible fractura del cúbito después de protagonizar una aparatosa caída durante la carrera al esprint disputada este sábado en el circuito de Phillip Island. El madrileño, que llegaba a la decimoctava cita del calendario como líder del Mundial, ha sido declarado no apto para disputar la carrera del domingo.

El accidente se produjo en la octava vuelta, cuando Martín mantenía una intensa batalla por la victoria con Marc Márquez. Tras perder el control de su moto, el piloto de San Sebastián de los Reyes acabó en la grava y tuvo que ser atendido por los servicios médicos del circuito, que lo trasladaron en camilla hasta una ambulancia.

Las primeras exploraciones confirmaron una lesión importante en el antebrazo derecho, aunque todavía será necesario realizar nuevas pruebas para determinar su alcance exacto. Mientras tanto, la caída ha tenido consecuencias inmediatas en la lucha por el campeonato: Márquez ganó la carrera al esprint y arrebató el liderato a Martín, al que ahora aventaja en diez puntos.

Fractura de radio y posible del cúbito

El piloto madrileño había comenzado la carrera al esprint con el objetivo de defender su primera posición en la clasificación general. Durante las siete primeras vueltas protagonizó una intensa lucha con Marc Márquez, con ambos pilotos disputándose el liderato en uno de los trazados más exigentes del calendario.

Sin embargo, en la octava vuelta llegó el momento decisivo. Martín perdió el control de su Ducati y sufrió una fuerte caída que le dejó fuera de carrera. La gravedad aparente del accidente obligó a intervenir rápidamente a los comisarios y al personal sanitario, que lo evacuaron en camilla hasta la ambulancia para su posterior traslado al centro médico del circuito.

Allí fue sometido a diferentes exploraciones que confirmaron "una fractura del radio y una posible fractura del cúbito en su extremo distal", según comunicaron su equipo y los organizadores del Gran Premio.

El diagnóstico confirma la rotura del radio derecho, uno de los dos huesos que forman el antebrazo, cerca de la muñeca. Además, los médicos sospechan que también podría existir una segunda fractura en el extremo distal del cúbito, aunque esta lesión todavía debe ser confirmada mediante nuevas pruebas.

"Estoy vivo, eso es lo más importante"

Pese al fuerte impacto y al dolor que sufrió después de la caída, Jorge Martín quiso transmitir tranquilidad a su familia y a sus seguidores. El piloto compareció ante los medios de comunicación para explicar cómo se encontraba y confirmar que se desplazará a Melbourne para someterse a nuevas exploraciones médicas.

"Parece que solo se trata de un hueso pequeño. Ha sido menos de lo que esperaba, tenía miedo de que hubiese algo en la muñeca"

"Estoy bien. Ha sido una caída fea, sentí mucho dolor. Voy a ir a Melbourne a hacerme más pruebas y después veremos cómo es la lesión y cómo afrontar los siguientes días", explicó el madrileño.

Martín reconoció que inicialmente temió que las consecuencias del accidente fueran todavía más graves, especialmente por las molestias que sintió en la zona de la muñeca.

"Estoy vivo, eso es lo más importante. Parece que solo se trata de un hueso pequeño. Ha sido menos de lo que esperaba, tenía miedo de que hubiese algo en la muñeca. Hay que hacer más exámenes y ya veremos cómo avanza la lesión", añadió.

Aunque sus palabras reflejan cierto optimismo, el piloto deberá esperar a los resultados de las pruebas complementarias para conocer el alcance definitivo de la lesión y los plazos de recuperación.

Marc Márquez le arrebata el liderato

La caída del madrileño ha provocado también un vuelco en la clasificación general del Campeonato del Mundo de MotoGP. Martín llegaba a Australia como líder, pero su abandono en la carrera corta, unido a la victoria de Marc Márquez, ha permitido al piloto de Cervera colocarse en lo más alto de la tabla.

Márquez lidera ahora el Mundial con diez puntos de ventaja sobre Jorge Martín, una diferencia que podría aumentar después de que el madrileño haya sido declarado no apto para disputar la carrera principal del domingo.

El accidente llega, además, en un momento especialmente delicado de la temporada, cuando el campeonato se encuentra en su recta final y cada punto puede resultar decisivo en la pelea por el título.

La ausencia de Martín en la carrera larga de Phillip Island supone un importante contratiempo para sus aspiraciones, aunque todavía habrá que esperar para conocer si podrá regresar a la competición en las próximas citas.

¿Cuánto tiempo estará de baja Jorge Martín?

Por el momento, ni Ducati ni los responsables médicos han establecido un plazo de recuperación para el piloto español. La fractura del radio derecho está confirmada, pero todavía es necesario determinar si también existe una lesión en el cúbito y cuál es la gravedad de ambas.

Martín viajará a Melbourne para someterse a nuevas pruebas que permitirán decidir el tratamiento más adecuado y evaluar cuándo podría volver a subirse a la moto.

Lo único confirmado hasta ahora es que no podrá disputar la carrera del domingo en el Gran Premio de Australia, una ausencia especialmente dolorosa después de haber perdido el liderato del Mundial en favor de Marc Márquez.

El campeonato entra así en una fase decisiva con un nuevo líder y con la incertidumbre sobre el estado físico de Jorge Martín, que deberá centrarse ahora en recuperarse de una caída que puede condicionar sus opciones de pelear por el título.