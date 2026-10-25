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Nico Aubert cruza los Pirineos en solitario en su paramotor: 773 km en cinco días

El malagueño completa 'La Transpirenaica' saliendo desde Orio, en Guipúzcoa, con destino en el Cabo de Creus, Girona.

Nico Aubert cruza los Pirineos en solitario en su paramotor: 773 km en cinco días

Nico Aubert cruza los Pirineos en solitario en su paramotor

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Hugo Portela
Publicado:

Nico Aubert ha cruzado los Pirineos en paramotor. Lo ha logrado en 5 días, con un total de 14 horas y 21 minutos de vuelo y una altitud de entre 2.600 y 2.700 metros. En total, 773 kilómetros. Esta es la primera expedición del proyecto World Arcs Project y el malagueño ha tenido que repostar en cuatro ocasiones y admite que la gente le miraba con asombro. "Cuando ven a alguien con el paramotor a cuestas, a veces se quedan alucinados".

La ruta: Orio - Cabo de Creus

Con salida desde Orio, en la costa de Guipúzcoa, llegando hasta el Cap de Creus en Girona, esta ruta suele ser más común hacerla en moto o bicicleta, pero él explica qué pretendía con esta expedición: "Quería cruzar los Pirineos, pero por el corazón de las montañas". En dicho recorrido hubo momentos duros, "hubiese agradecido tener un compañero de vuelo", afirma Aubert.

A esto se le suma que en algunos tramos, tampoco había nadie abajo. "Miraba hacia abajo y no había nada de nada, ni un campesino con sus ovejas". Durante la ruta, uno de los momentos más especiales fue cuando pasó el Aneto, el pico más alto de la cordillera con unos 3.404 metros de altura.

Las dificultades del exigente reto

Las turbulencias, los vientos del norte y la longitud del trayecto hicieron de la ruta un reto muy exigente, en el que la concentración y la resistencia jugaron un papel fundamental. Dichas condiciones le obligaron a aterrizar a 20 kilómetros del final, porque a las fuertes turbulencias se les unió la falta de luz.

No obstante, esto no fue un problema para el malagueño que ya ha logrado otras hazañas como cruzar España y Portugal de norte a sur y Andalucía de este a oeste.

Con la intención de recorrer por el aire los puntos más distantes en diferentes territorios, Nico Aubert hará más expediciones en este World Arcs Project, pero tiene claro que buscará otro piloto que le acompañe.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

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