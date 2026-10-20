Toni Nadal: "Creo que a Rafa le apetecerá ser capitán de la Davis"

La salida de David Ferrer como capitán del equipo español de Copa Davis a finales de 2026 ha abierto el debate sobre quién debería ser su sucesor. Y entre los nombres que podrían aparecer en el futuro destaca uno especialmente ilusionante para el tenis español: Rafa Nadal.

Su tío y antiguo entrenador, Toni Nadal, ha hablado sobre esta posibilidad durante una entrevista en el programa 'Radioestadio Noche', de Onda Cero, donde ha reconocido que cree que al ganador de 22 Grand Slam le gustaría asumir esa responsabilidad en algún momento.

"Creo y digo que a Rafa le apetecerá ser capitán de la Davis, no sé en qué momento, pero supongo que sí que le apetecería y ya le tocará. Además Rafa es de los que hace grupo", reconoció el director y embajador de la Rafa Nadal Academy.

Defiende una capitanía rotativa

El exentrenador del tenista balear considera que dirigir a España en la Copa Davis debe ser también una forma de reconocer la trayectoria de los grandes jugadores nacionales.

Por ello, se mostró partidario de que el cargo no recaiga siempre en la misma persona. "La capitanía de la Copa de Davis es casi un premio a la carrera de estos grandes jugadores que se lo merecen y tiene que ser más o menos rotativa", explicó.

Toni Nadal también destacó la importancia del prestigio y la trayectoria del capitán a la hora de gestionar un vestuario repleto de grandes tenistas: "Los jugadores se rebotan menos cuando más grande o más nombre tiene el capitán", apuntó.

Un argumento que podría jugar a favor de Rafa Nadal, uno de los deportistas más importantes de la historia del tenis español.

Respalda la decisión de David Ferrer

Durante la entrevista, Toni Nadal también se pronunció sobre la decisión de David Ferrer de abandonar la capitanía de España cuando termine la presente temporada. El alicantino anunció recientemente que renunciará al año de contrato que todavía tenía por delante para iniciar una nueva etapa profesional.

Toni quiso destacar especialmente la calidad humana del actual seleccionador y mostró su confianza en los motivos de su decisión. "Conozco a David Ferrer, como persona es un 10 y la decisión que tome será por el bien del equipo español", comentó.

Ferrer, que asumió el cargo en 2023, dirigirá por última vez a España durante las Finales de la Copa Davis que se disputarán en noviembre en Bolonia.

"Jódar y Davidovich están en muy buen nivel, cualquiera de los dos puede ser el número 2 para la Davis [...] A Davidovich le faltaba esa tranquilidad que ahora ha conseguido y es un jugador muy peligroso para cualquier rival", analizó también Toni Nadal.

Marc López, nuevo capitán de la Davis

El sorprendente adiós de David Ferrer como capitán español de la Copa Davis cuando terminen las finales de noviembre ha provocado la reacción de la RFET, que este mismo lunes ha anunciado que su sustituto será Marc López.

"La Junta Directiva de la Real Federación Española de Tenis ha decidido este lunes nombrar a Marc López como nuevo capitán de la Selección Española Generali de Tenis a partir del 1 de enero de 2027. El barcelonés de 44 años dirigirá al equipo las tres próximas temporadas, hasta 2029, en sustitución del actual seleccionador David Ferrer que dejará el cargo a finales de este año", dice el comunicado de la RFET.

Una de las grandes favoritas a la ensaladera

No obstante, el extenista español será capitán por última vez en la fase final de la Copa Davis en Bolonia (24 al 29 de noviembre) en la que España parte como una de las grandes favoritas y en la que se medirá a Austria en cuartos de final. De vencer en esa eliminatoria se mediría al ganador de Alemania-Gran Bretaña, y por la otra parte del cuadro estará Italia (anfitriona y campeona de las últimas tres ediciones), Corea del Sur, Canadá y República Checa.

Será una gran oportunidad para La Armada, que seguramente formarán Carlos Alcaraz, Rafa Jódar, Marcel Granollers, Jaume Munar/Pedro Martínez y la duda estará en ver si será Davidovich, campeón del Masters de Shanghái y ausente en las últimas eliminatorias, o Dani Mérida el quinto jugador que llamará Ferrer. El 26 de octubre se conocerá la lista oficial. Hay que tener en cuenta que Italia, otra de las grandes aspirantes, no contará con Sinner.