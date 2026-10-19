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Svitolina rompe su matrimonio con Monfils con 'motivo' de la guerra en Ucrania: "Es la verdad más dura que he tenido que enfrentar..."

La ucraniana ha anunciado la ruptura en un extenso comunicado en Instagram en el que da a entender que las secuelas psicológicas de la guerra en su país han complicado su relación: "Necesito encontrar el camino de regreso a mí mismo y no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio".

Svitolina y Monfils

Svitolina y Monfils Instagram: Elina Svitolina

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Juan Manuel M. Lardón
Juan Manuel M. Lardón
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El mundo del tenis se ha quedado en 'shock' tras el anuncio de la ruptura matrimonial entre Elina Svitolina y Gael Monfils. La ucraniana y el francés eran una de las parejas más mediáticas, estables y reconocidas del circuito, comenzaron a salir en 2018, se casaron en 2021 y un año después tuvieron a su primera hija, Skäi.

Svitolina: "No puedo encontrar el camino dentro de nuestro matrimonio"

El anuncio ha pillado por sorpresa a todos sus fans, y también a los seguidores del tenis, pero lo más llamativo es que la tenista ucraniana ha detallado que la principal razón de la ruptura tiene que ver con la lucha interna que mantiene desde hace tiempo con motivo de la guerra en Ucrania: "He entendido que necesito encontrar el camino de regreso a mí mismo y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura que he tenido que enfrentar y la cosa más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo", dice parte del comunicado de Elina en Instagram, donde lo ha compartido en su perfil el propio Gael Monfils.

"Esta es la cosa más difícil que he tenido que compartir.

Todo el mundo sabe lo mucho que significa Ucrania para mí. De lo que rara vez he hablado es de lo que la guerra me ha hecho dentro. El año pasado, te dije que necesitaba alejarme de la corte porque no estaba en el espacio emocional adecuado. Hoy quiero abrirme un poco más. Lo que no viste fueron las noches sin dormir, las dudas y la sensación de perderme lentamente a mí mismo.

Gaël lo vio todo. Nunca me soltó la mano. Luchamos por esto juntos durante mucho tiempo, con todo lo que teníamos. Pero algunas batallas ocurren profundamente dentro de ti, y ninguna cantidad de amor de otra persona puede ganarlas por ti.

Con el tiempo, llegué a entender que necesito encontrar el camino de regreso a mí mismo y que no puedo hacerlo dentro de nuestro matrimonio. Es la verdad más dura que he tenido que enfrentar y la cosa más difícil que he tenido que decirle a la persona que amo. Gaël escuchó. Él ha respetado lo que necesito con una fuerza y gracia que nunca olvidaré.

Gaël me ha amado a través de mis mayores alegrías y mis momentos más oscuros, y yo lo he amado con todo mi corazón. Juntos, construimos una hermosa vida, y nos dieron el regalo más preciado de todos, nuestra hija, Skai.

Skai siempre será lo primero. Nuestro matrimonio se está acabando, pero nuestra familia no. Siempre seremos sus padres, uno a lado, en cada paso de su vida.

Por favor, sepan que no hay nadie a quien culpar aquí. Solo hay dos personas que se amaron profundamente y una historia que está cambiando de forma.

Pedimos tu amabilidad y por el espacio que necesitamos para sanar. Gracias por su amor", termina el extenso comunicado la número 6 del mundo.

De momento, Monfils no se ha pronunciado respecto al anuncio, aunque sí ha compartido la publicación de Svitolina en su perfil de Instagram. Elina, número 6 de la WTA, ha ganado dos títulos en 2026 (Auckland y el WTA de Roma) y ha perdido la final de Dubái ante Pegula.

El misterioso retiro de Monfils

Gael, por su parte, ya es oficialmente jugador retirado después de que así lo confirmara la agencia antidopaje, en cuyas listas aparece el francés ya como jugador retirado. Todo apunta a que mucho o todo tiene que ver con la ruptura de su matrimonio con Svitolina.

El tenista de 40 años afrontaba sus últimos meses como profesional, es más, estaba invitado al torneo de Lyon y se esperaba que fuera a despedirse de su gente en el Masters de París. Su último torneo fue el US Open, donde cayó en segunda ronda ante Tien en tres sets.

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