Feijóo acusa a Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios en Barcelona y promete bajar impuestos y subir pensiones

El presidente del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado este domingo a Pedro Sánchez de "jugar con fuego" tras los disturbios registrados el sábado en Barcelona. Durante la presentación de los cabezas de lista populares al Congreso, celebrada en Salamanca, ha sostenido que el Ejecutivo y sus aliados alientan la tensión ante la posibilidad de perder las elecciones del próximo 29 de noviembre.

"Como han perdido la calle, quieren incendiarla", ha afirmado Feijóo, que ha atribuido a los que denomina "discípulos del muro" una resistencia a abandonar el poder. El dirigente popular ha llamado a los ciudadanos a unirse para "votar en paz y en libertad" y ha prometido actuar con firmeza frente a los violentos.

Condena de los disturbios y respaldo a Ceuta

Feijóo ha condenado los incidentes de Barcelona, donde una concentración juvenil convocada a través de las redes sociales derivó en enfrentamientos con los Mossos d'Esquadra, incendios y ataques a establecimientos comerciales. Los disturbios terminaron con 128 detenidos, entre ellos 72 menores. Los Mossos investigan si parte de los saqueos se organizaron previamente mediante grupos de mensajería.

El líder del PP ha expresado su solidaridad con los vecinos, los comerciantes y los agentes, y ha anunciado que la próxima semana visitará Barcelona junto al alcalde de Badalona y cabeza de lista por esa provincia, Xavier García Albiol.

También ha relacionado estos incidentes con el escrache a Santiago Abascal en A Coruña y ha reprochado a dirigentes políticos que, a su juicio, justifiquen la violencia.

Al comienzo de su intervención, ha enviado "un abrazo" a las mujeres ceutíes que se manifiestan en Madrid para reclamar seguridad y mayor respaldo del Estado. Feijóo ha contrapuesto su "civismo" a la "barbarie" de los disturbios y ha asegurado que su compromiso con Ceuta está "más vigente que nunca".

Un millón de viviendas y rebajas fiscales

En el apartado económico, Feijóo ha acusado al Gobierno de agravar los problemas de los ciudadanos y ha señalado el encarecimiento de la vivienda, la inflación y la presión fiscal como ejemplos del deterioro que atribuye a la gestión de Sánchez.

El candidato popular ha reiterado su compromiso de construir un millón de viviendas para aumentar la oferta y favorecer el acceso a la propiedad. "Vamos a hacer una nueva generación de propietarios", ha afirmado.

Asimismo, ha prometido bajar los impuestos de forma inmediata si llega al Gobierno, empezando por jóvenes, familias y autónomos. Según ha defendido, el esfuerzo económico de los contribuyentes debe traducirse en una mejor respuesta de los servicios públicos.

Feijóo en Salamanca con los cabezas de lista del PP al Congreso | PP

Pensiones ligadas al IPC y auditoría de las cuentas

Feijóo ha asegurado que el sistema público de pensiones es "innegociable" y ha comprometido su revalorización conforme al IPC anual. También ha prometido proteger su futuro para los jóvenes y evitar que las prestaciones se utilicen como "moneda de cambio" política.

En materia de regeneración, ha anunciado una auditoría general de las cuentas públicas para esclarecer el destino del dinero de los contribuyentes. Ha defendido un Estado "más limpio y ligero" y ha exigido a sus candidatos "respeto, decencia y servicio".

"Un cargo no es un privilegio, es un encargo", ha advertido ante los dirigentes que encabezarán las candidaturas. El PP ha renovado 31 de sus 52 cabezas de lista al Congreso, un 59,6% respecto a 2023, con una presencia destacada de alcaldes y responsables autonómicos.

Feijóo ha presentado esa experiencia de gestión como garantía de su alternativa y ha pedido no dar ningún voto por ganado ni por perdido. Su propuesta, ha concluido, pasa por un cambio "tranquilo y reformista" frente a la continuidad del actual Ejecutivo.

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