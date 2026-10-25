En estado crítico tras ser atacada por un leopardo una cuidadora de un zoológico

Una cuidadora del zoológico de Beekse Bergen, en Hilvarenbeek (Países Bajos), permanece en estado crítico tras ser atacada por un leopardo mientras trabajaba en el recinto. La mujer, de unos 50 años, pidió ayuda a gritos a través del walkie-talkie, lo que alertó a sus compañeros, que acudieron rápidamente para socorrerla.

El ataque se produjo el sábado por la mañana, alrededor de las 11:00 horas. La empleada sufrió graves lesiones en la cabeza y tuvo que ser evacuada en helicóptero a un hospital cercano, donde permanece ingresada y está siendo sometida a una intervención quirúrgica.

El jefe de Cuidado Animal del zoológico, Martin van Hees, explicó que la situación de la trabajadora es preocupante. "En este momento, la mujer se encuentra en el hospital y está siendo operada; su estado es preocupante".

Las causas del ataque, bajo investigación

Por el momento, no se conocen las circunstancias exactas que llevaron al leopardo a atacar a la cuidadora. Según la información publicada por 'The Sun', los animales permanecían en el recinto interior, donde habían sido alojados debido a la tormenta registrada durante la noche del viernes.

Desde el zoológico señalaron que la empleada era especialmente cuidadosa con las medidas de seguridad, por lo que todavía no hay una explicación sobre lo ocurrido. Van Hees reconoció que no disponen de todos los detalles del incidente y explicó que un compañero que se encontraba cerca escuchó los gritos de auxilio y acudió de inmediato.

El responsable también recordó los riesgos que implica trabajar con animales salvajes. "Sabemos que existe un riesgo al trabajar con animales peligrosos, pero nadie quiere vivir una experiencia así".

El centro ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido. Además, está prevista una reunión con los trabajadores este domingo 25 de octubre para abordar el incidente.

El leopardo no será sacrificado

Pese a la gravedad del ataque, el zoológico ha descartado tomar medidas contra el animal. El felino, que se cree que es uno de los dos leopardos persas de la región, permanecerá en su recinto.

"No vamos a hacer nada con el leopardo", afirmó Van Hees. "Simplemente se quedó en su recinto e hizo lo que tenía que hacer. El animal no puede evitarlo".

El zoológico de Beekse Bergen, conocido por su oferta de experiencias de acampada y safari, no ha cerrado sus instalaciones tras el suceso y tiene previsto mantener su horario habitual durante este domingo.