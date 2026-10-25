Canarias está al límite tras un nuevo repunte migratorio

La presión migratoria en Canarias está sufriendo un fuerte repunte. Sólo entre el jueves y sábado han llegado a la isla de El Hierro casi 1.300 personas en 11 cayucos.

Octubre está siendo especialmente intenso: las llegadas a Canarias prácticamente triplican las registradas hace un año. Hasta el pasado lunes 19 de octubre habían llegado 2.308 migrantes, frente a los 808 del mismo periodo del año pasado.

Traslado desde El Hierro a otras islas para aliviar el colapso

Para aliviar los recursos de acogida, este fin de semana se han trasladado más de 700 migrantes desde El Hierro: 250 a centros de Teneirfe y 471 a Gran Canaria. Son migrantes que han llegado esta semana en diversos cayucos a El Hierro y han estado en el Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés de la isla y también acogidos en el antiguo Convento de La Frontera, gestionado por Cruz Roja.

La Delegación del Gobierno en Canarias ha confirmado que la Policía Nacional ha realizado la derivación de estas personas que permanecían en la isla. El traslado a Tenerife y Gran Canaria se ha hecho en líneas regulares de los ferrys que comunican estas islas con El Hierro y que salen desde el puerto de La Estaca, en Valverde.

Desde el pasado viernes, han sido derivadas a otros recursos fuera de El Hierro un total de 900 personas.

Empiezan a colapsar los recursos

Además, la guardamar Polimnia se ha desplazado hasta El Hierro para reforzar las labores de rescate y a las otras embarcaciones de Salvamento Marítimo que prestan servicio en la isla. Las autoridades canarias insisten en que la isla "no puede mantener este ritmo ni de llegadas ni de acogida" tras el repunte migratorio que están teniendo. El Hierro ha llegado a recibir hasta siete cayucos en 48 horas.