Mourinho: "El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, salió reforzadísimo del Camp Nou tras una gran victorias (1-2) ante el Barcelona con un doblete de Kylian Mbappé. El conjunto blanco dio el gran golpe en el día D, llegaba presionado al máximo (seis puntos de desventaja) y se medía a un líder que había ganado los nueve partidos ligueros. Pero el Real Madrid ofreció su mejor versión en el escenario más complicado para apretar la pelea por el título, ahora a solo tres puntos del liderato.

"De este partido podíamos salir a tres, seis o nueve puntos... Si sales a nueve, desde el punto de vista psicológico, es pesado. Si salimos a seis, salimos equilibrados, con un partido para jugar directo en el Bernabéu. Salir a tres puntos es diferente, y el modo en que ganamos es también importante. Puedes ganar, con suerte, defendiendo mucho, y ganamos diría con tranquilidad y con todos los méritos", indicó Mourinho.

Pese al gran triunfo, Mourinho avisó de que no servirá de nada si no superar al Racing en el Sardinero el próximo domingo 1 de noviembre.

"Si ganamos hoy y perdemos en El Sardinero, la victoria de hoy ya no tendrá la misma dimensión. El Real Madrid no juega para ganar en el Camp Nou, juega para ganar el campeonato. Tenemos que seguir", recordó el de Setúbal.

Mourinho y el pisotón de Cancelo a Diomande: "Un VAR que dormía en el 60..."

El entrenador del Real Madrid calificó el encuentro ante el Barça de Flick de "alto nivel" y subrayó el temple de sus futbolistas tras el tanto del empate, obra de Raphinha.

"Nosotros, con mucha tranquilidad y organización, con el 1-1 no hemos perdido la tranquilidad nunca. Para mí, una gran victoria de los chicos contra un gran adversario. Con un árbitro que me parece que ha hecho muy buen partido, con un VAR que dormía en el 60 con una decisión que pudo tener influencia en el partido, una clara tarjeta roja de João a Diomande. Pero gran partido, para mí, y gran victoria. Los chicos lo merecen, una victoria del equipo que más lo ha merecido. Es la victoria contra el mejor equipo. Es el Barça. Mis jugadores han hecho un gran partido", apuntó Mourinho.

Preguntado sobre la alineación de Bernardo Silva en el centro del campo, Mourinho recordó que lo conoce bien, pero que necesitaba ver cómo se integraba en la dinámica del equipo, después de tres meses en un equipo nuevo.

"Nunca diré que alguien sea indiscutible, porque la plantilla es muy buena y muy completa. Todos están preparados para jugar", indicó el técnico portugués.

"A Lunin le dije que tu entrenas para jugar, no para estar en el banquillo. Él ha hecho un partido muy equilibrado, ha jugado con tranquilidad. Tenemos el mejor portero del mundo, pero nadie ha llorado por la ausencia de Courtouis. Los jugadores están muy unidos, también en los momentos mas difíciles", señaló el entrenador del Real Madrid sobre la actuación del portero ucraniano.

Por último, Mourinho habló sobre Eduardo Camavinga y ensalzó el trabajo de sus jugadores en el Camp Nou y la mejora del equipo en los últimos partidos.

"Camavinga es un titular. Todos entrenan para jugar y el entrenador el que tiene que decidir. Hay algunos entrenadores que miran al banquillo y no tienen soluciones, entrenadores que sufren, pero yo tengo un banquillo rico. Camavinga ha hecho un partido extraordinario, Bernardo había trabajado mucho y necesitábamos piernas. Ha sido el partido más difícil, contra el adversario más potente. Este es el Barça, hicimos un gran partido. Hemos mejorado mucho últimamente", concluyó Mourinho.