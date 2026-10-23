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Premios Princesa de Asturias 2026

VÍDEO | Así recibió Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes

El astro argentino recibió de las manos de la princesa Leonor el Princesa de Asturias de los Deportes en el teatro Campoamor, en Oviedo.

La princesa Leonor entrega a Leo Messi el Princesa de Asturias de los Deportes

La princesa Leonor entrega a Leo Messi el Premio Princesa de Asturias de los Deportes | RTVE

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Leo Messi ha recibido este viernes en el Teatro Campoamor de Oviedo el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 de manos de la Princesa Leonor. El astro argentino ha recogido el galardón emocionado y con una sonrisa.

A las 19:05 horas, el campeón del mundo con Argentina en 2022 era llamado al escenario para recoger el galardón.

"Premio Princesa de Asturias de los Deportes por ser el jugador que más títulos ha conquistado en la historia del fútbol, por su excepcional trayectoria deportiva, su deslumbrante talento y su continuada labor solidaria para promover el acceso a la educación y el cuidado a la salud de los niños más desfavorecidos. Y porque se ha ganado el respeto y la admiración de todos por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo. El jurado ha concedido el galardón a Leo Messi", se anunciaba justo antes de que Messi recogiera el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 en el Teatro Campoamor, en Oviedo.

En su discurso, la Princesa de Asturias dedicó unas palabras al actual jugador de Inter de Miami, un Messi que labró su leyenda con el FC Barcelona y con la selección de Argentina.

"Si la historia de la imperfección humana ha encontrado ocasiones para apasionarse al unísono, ha sido con las grandes gestas deportivas. No sé si existe otro fenómeno capaz de generar ese sentimiento universal. Un instante, el gol que todos esperan", señaló Leonor.

"Por eso tiene sentido mirar hoy a Messi y a su trayectoria irrepetible. Nos presenta una gran definición del futbolista argentino un ex jugador del Sporting: 'convirtió lo extraordinario en rutina, interpretando el juego y decidiendo lo más efectivo en décimas de segundo y respetando la esencia colectiva por encima del ego'", indicó la Princesa Leonor.

El Barça felicita a Leo Messi: "Un reconocimiento más que merecido"

El FC Barcelona, equipo en el que estuvo Leo Messi la mayor parte de su carrera y en el que conquistó 35 títulos, ha felicitado al astro argentino después de ser galardonado este viernes en Oviedo con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026.

"Un reconocimiento más que merecido a tu extraordinario talento, que ha dejado una huella imborrable dentro y fuera del campo, convirtiéndote en un referente mundial del fútbol por tu excelencia, tu compromiso con el deporte y tu solidaridad", ha señalado el club azulgrana en sus redes sociales.

"Una trayectoria llena de éxitos en la que el FC Barcelona ha sido una parte fundamental de tu vida y de tu historia. Un vínculo inseparable que forma parte del legado del Club y del que siempre será un orgullo que sigas formando parte", ha indicado el Barça.

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