Detienen a 128 personas en los disturbios de Barcelona, el 56 % menores de edad

Unas 128 personas, de las cuales aproximadamente el 56 % son menores de edad, han sido detenidas durante los graves disturbios registrados en el centro de Barcelona, según han informado los Mossos este domingo. De las personas arrestadas hay 122 hombres y 6 mujeres, y sólo dos de ellos tenían antecedentes. Todos ellos han sido detenidos por desórdenes públicos. Además, 15 policías han resultado heridos.

Los incidentes comenzaron durante una concentración no autorizada convocada a través de las redes sociales en la plaza de Cataluña, y se extendieron por las calles cercanas.

Daños por valor de 36.000 euros

Según el balance provisional, alrededor de 500 personas participaron en los altercados desde las 18.00 horas. Durante la tarde y la noche, varios grupos de manifestantes provocaron destrozos en el mobiliario urbano, rompieron escaparates, intentaron saquear establecimientos comerciales y prendieron fuego a contenedores. Unos 14 comercios resultaron vandalizados y, según han informado fuentes municipales, los disturbios de Barcelona han provocado daños en el mobiliario urbano por valor de unos 36.000 euros.

Los Mossos d'Esquadra desplegaron unidades antidisturbios para controlar la situación y dispersar a los grupos más violentos. También intervinieron efectivos de la Guardia Urbana y los Bomberos.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, han condenado los hechos y rechazan cualquier vínculo entre estos incidentes y otras movilizaciones pacíficas. Collboni ha anunciado que el Ayuntamiento "emprenderá acciones judiciales" y ofrecerá apoyo a los comercios afectados.

Por su parte, Parlon ha asegurado en su perfil de X, que no se tolerarán actos vandálicos bajo el amparo del derecho a manifestación. Ambos responsables han agradecido la actuación de los cuerpos de seguridad, destacando la necesidad de proteger a la ciudadanía.

"La violencia no tiene cabida en Cataluña"

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, también ha condenado los disturbios y ha afirmado que "la violencia no tiene cabida en Cataluña". Asimismo, ha recordado que manifestarse es un derecho democrático, pero que agredir y causar destrozos no lo es. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se ha sumado a las condenas y ha hecho un llamamiento a la convivencia.

"Francia ha demostrado que no tiene miedo. ¿Y nosotros?"

La convocatoria estaría inspirada en las recientes movilizaciones estudiantiles celebradas en Francia, y habría sido convocada mediante redes sociales. El mensaje viral que llamaba a la protesta apelaba al descontento de las nuevas generaciones y las insta a movilizarse para reclamar cambios, tomando como referencia las protestas que han tenido lugar en el país vecino. El mensaje textual del vídeo de TikTok decía: "Francia ya ha demostrado que no tiene miedo. ¿Y nosotros?, estamos hartos de quejarnos y que nada cambie. Es hora de demostrar que nuestra generación también tiene huevos. Barcelona, Plaza de Cataluña, 24, ¿Vas a venir o vas a seguir mirando desde la pantalla?".