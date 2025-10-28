Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Masters 1.000 París

Jannik Sinner: "El número 1 ya es imposible, será un objetivo para el próximo año"

El italiano da por hecho que Carlos Alcaraz terminará el año en lo más alto del ranking y reconoce que es algo que "este año, no está en mis manos"

Jannik Sinner, en la rueda de prensa del ATP Paris Masters

Jannik Sinner, en la rueda de prensa del ATP Paris Masters Efe

Pese a que aún es posible y existe una mínima posibilidad, Jannik Sinner admitió que asume que este año será Carlos Alcaraz quien termine el año como número 1 de la ATP, posponiendo el reto de recuperar el primer puesto del ranking a 2026.

"El número 1 ya es imposible. No pienso en ello por ahora, será un objetivo para el año próximo. Este año, ya no está en mis manos. Dado el año que he logrado, con éxitos fantásticos, lo que quiero es acabar la temporada de la mejor manera posible. Si puedo conseguir algo grande, mejor, si no, pues no pasa nada", señalo el tenista de San Cándido en París, antes de su estreno en el último masters 1.000 de la temporada ante el belga Zizou Bergs.

Con la calculadora en la mano, el actual campeón del Open de Australia y Wimbledon aún podría salir como número 1 de la capital francesa, pero parece que el italiano ha echado cuentas y es consciente de que los 1.500 puntos que deberá defender en las Nitto ATP Finals de Turín como campeón invicto son una ventaja demasiado grande para Carlos Alcaraz. Lo cierto es que entre los dos se han repartido los cuatro grand slam de la temporada, al margen de los tres ATP 1000 conquistados por el murciano (Montecarlo, Roma y Cincinnati). Los cinco masters 1.000 restantes de la temporada han ido a parar a Draper (Indian Wells), Mensik (Miami), Ruud (Madrid), Shelton (Toronto) y Vacherot (Shanghái).

Jannik Sinner admitió que está muy satisfecho de la temporada que ha completado (dos gran slam y dos ATP500 -Pekín y Viena-, de momento), al margen de haber jugado las finales de Roma, Roland Garros, Cincinnati y US Open (en las cuatro cayó ante Alcaraz), y reconoció que la final de Wimbledon es el momento que más orgulloso le hace sentirse, calificándola de "fantástica".

"He jugado muchas finales, en Roland Garros jugué muy bien. Pero la temporada no ha terminado", señaló el italiano, antes de tratar de conquistar el Masters de París y revalidar su corona en las Nitto ATP Finals en Turín.

