Un enigmático vídeo aparece publicado en el Instagram de Daniel Sancho mientras él sigue preso en Tailandia

Un enigmático vídeo ha aparecido en la cuenta de Instagram de Daniel Sancho mientras él permanece cumpliendo condena por el asesinato del cirujano Edwin Arrieta en la prisión tailandesa de Surat Thani.

Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua, no tendría acceso a teléfonos móviles ni a redes sociales dentro de la prisión, tal y como se puede intuir y como afirma el entorno de su familia, por lo que se desconoce quién ha podido publicar el vídeo en su perfil de Instagram.

¿Quién pudo publicarlo?

Por ahora no se sabe si el propio Daniel Sancho pudo pedir la publicación del vídeo a alguien que sí tuviera la posibilidad de hacerlo, si él mismo tuvo acceso a la red social desde la prisión o si se trata de una tercera persona que lo ha publicado sin permiso ni conocimiento del interno. Incluso, en redes sociales se especula con la posibilidad de que haya sido un 'hacker'.

Las enigmáticas imágenes

El vídeo, al que no acompaña ningún tipo de texto descriptivo y que supera los cuatro minutos de duración, muestra a varias niñas entonando una canción en tailandés.

Las imágenes han impactado a los usuarios de las redes sociales, que no han tardado en reaccionar e intentar descifrar su significado, aunque por ahora sin éxito.

Apenas tres horas después de ser publicado, ya se había convertido en el segundo vídeo más visto de su perfil oficial de Instagram.

Confía en que "se haga justicia"

Daniel Sancho sigue manteniendo la esperanza de ganar su apelación, que "se haga justicia" y que "se llegue a la verdad", tal y como ha reconocido desde la cárcel.

Se encuentra en prisión desde que fuera detenido en agosto de 2023, y reconoce que se ha "adaptado" a las condiciones de la celda que estaría compartiendo con otros diez internos.