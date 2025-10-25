Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Masters de París

El resultado que necesita Carlos Alcaraz en el Masters de París para asegurarse el número 1

El murciano puede certificar su número 1 en París haga lo que haga Jannik Sinner ¿Qué resultado necesitaría el murciano?

Carlos Alcaraz durante el Six Kings Slam 2025EFE

París, Turín, o una mezcla de ambas, eso le queda por delante a Carlos Alcaraz para asegurarse terminar 2025 en lo más alto del ranking mundial del tenis. El murciano ya lo hizo por primera vez en 2022 y buscará ser el segundo tenista español de la historia (tras Rafa Nadal) en finalizar una temporada como número 1 en más de una ocasión. Además, igualaría a Bjorn Borg, Stefan Edberg y Lleyton Hewitt.

Puede asegurarse el número 1 en el Masters de París

Carlitos -ganador de Roland Garros, US Open y otros tres Masters en 2025- ya prepara su debut en París (27 de octubre al 2 de noviembre), donde nunca ha pasado de cuartos de final (2022) en sus cuatro participaciones y en el que puede asegurarse matemáticamente el número 1.

Para eso necesita dos resultados: llegar a la final o ganar el título, ni más ni menos. Si alcanza cualquiera de estos dos objetivos tendrá asegurado el 1 haga lo que haga Jannik Sinner, que esta semana está disputando el ATP 500 de Viena (jugará la final este domingo ante Zverev), y que de ganarlo aparecería el próximo lunes con 10.500 puntos, por los 11.340 de Alcaraz. En la capital francesa Jannik solo puede sumar (no jugó la edición de 2024) y el murciano apenas defiende 100 puntos tras caer en 3º ronda.

Así son los cuadros de Alcaraz y Sinner en París

Las opciones de Sinner

El italiano, por su parte, sigue apurando sus opciones mientras las matemáticas no digan lo contrario. En el mejor escenario para Sinner, perdiendo Alcaraz en su estreno en París y levantando el título, el italiano regresaría al número 1 del mundo antes de las ATP Finals. En ese escenario, el lunes 3 de noviembre, Sinner aparecería con 11.500 puntos y Alcaraz con 11.240.

El 'problema' para el transalpino es que en Turín defiende 1.500 puntos como campeón invicto de la temporada pasada. Alcaraz, a su vez, solo ganó un partido el año pasado en las Nitto ATP Finals y defenderá apenas 200 puntos, por lo que si es capaz de superar la Round Robin garantizaría terminar el año como número 1 del mundo. En el torneo de maestros cada victoria en la fase de grupos aporta 200 puntos, si ganas las semifinales 400 y si te impones en la final otros 500.

