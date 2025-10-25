Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Princesa de Asturias

Serena Williams, premio Princesa de los Deportes: "Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para..."

La leyenda del tenis reconoció ser una auténtica admiradora de Carlos Alcaraz.

Serena Williams recibiendo el premio Princesa de los Deportes

Serena Williams recibiendo el premio Princesa de los DeportesEFE

Publicidad

Serena Williams volvió a estar en el foco de todas las miradas este pasado viernes cuando recogió el premio Princesa de los Deportes de mano de Leonor en el Teatro Campoamor, Oviedo.

La que es considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos -23 Grand Slams y 73 títulos oficiales- aprovechó para rendirse a los deportistas españoles, especialmente a sus 'compañeros' de profesión, el retirado Rafa Nadal y la estrella del tenis mundial, Carlos Alcaraz:

"Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para decirle que le estaba animando"

Serena Williams, sobre Carlos Alcaraz

"¿España como referente en el tenis? Estuvo Rafa Nadal y muchos otros tenistas maravillosos... Ahora está Alcaraz y ya vemos lo que es capaz de hacer. Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para decirle que le estaba animando", explica la extenista de 44 años.

"Conocí este Premio de cuando lo ganó Meryl Streep..."

La estadounidense, además, se mostró feliz por la ciudad asturiana y reconoció que conoció los Premios Princesa de Asturias hace poco: "Conocía este Premio de cuando lo ganó Meryl Streep. 'Qué bonito', pensé. Es un gran honor ser galardonada porque nunca imaginé que estaría aquí algún día", aseguró.

Su lucha contra la igualdad de salarios en el mundo del tenis

Williams reivindicó de nuevo la importancia de luchar porque tanto hombres como mujeres tengan las mismas condiciones salariales y de premios en el deporte, concretamente en el tenis: "Siempre me ha parecido muy importante la igualdad salarial. Cuando comencé en esto me esforzaba y trabajaba tanto como cualquier otro hombre y no tenía por qué ganar menos. Una parte importante de mi misión era acudir a esos Grand Slams para responder que merecíamos cobrar lo mismo porque trabajábamos igual de duro. Ha sido una lucha muy importante, y espero que todo lo que estamos haciendo sea un gran paso para las siguientes generaciones". Una frase que recuerda a lo que varias veces dijo precisamente Rafa Nadal: "Si Serena Williams genera más que yo quiero que gane más que yo, en eso consiste la igualdad", expresó en una entrevista con Ana Pastor en LaSexta.

"Mi padre es el principal motivo por el que jugamos al tenis"

Como no, se rindió también a su padre, la figura más importante de su carrera profesional y el entrenador que forjó a dos grandes leyendas, Serena y su hermana Venus, tanto que su historia fue llevada a las pantallas del cine de mano de Will Smith en la película 'El método Williams': "Mi padre es el principal motivo por el que jugamos al tenis. Lo pensó así para mi hermana y para mí, para gozar de una vida mejor de la que él tuvo. Nos lo tomamos muy en serio, nos esforzamos y le prestamos mucha atención a todo lo que dijeron", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Horacio Llorens cumple su gran sueño: volar con su parapente sobre lugares icónicos de Egipto

Horacio mientras sobrevuela las Pirámides

Publicidad

Deportes

Serena Williams recibiendo el premio Princesa de los Deportes

Serena Williams, premio Princesa de los Deportes: "Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para..."

El culturista Kadu Santos y su novia

Muere el culturista Kadu Santos a los 31 años poco después de pedirle matrimonio a su novia

José María Argoitia, exdelantero del Athletic, en una imagen de archivo

Muere a los 85 años José María Argoitia, legendario delantero del Athletic

El director del FBI, Kash Patel, en la conferencia de prensa en Brooklyn
NBA | Apuestas ilegales

Escándalo en la NBA: Chauncey Billups y Terry Rozier, entre los detenidos por un caso de apuestas ilegales y amaño de partidas de póker

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se estrechan la mano tras la final del US Open
Ranking ATP

Las cuentas de Jannik Sinner para superar a Alcaraz y terminar el año como número 1 de la ATP

Iker Casillas durante un evento
Robo | Madrid

Roban relojes en la casa de Iker Casillas por un valor de 200.000 euros

Los ladrones y ya detenidos eran una pareja formada por la empleada del hogar de Iker Casillas y un vigilante de seguridad de La Finca. Robaban los relojes, los sustituían por falsificaciones y vendían los auténticos por piezas.

Las imágenes del accidente mortal del futbolista Antony Ylano
Accidente tráfico

Muere el futbolista Antony Ylano tras chocar su moto contra una vaca en una carretera de Brasil

El terrible suceso ocurrió en la madrugada del pasado 20 de octubre en la carretera BR-343, en el estado de Piauí, en Brasil.

Irene Paredes y Mapi León a su llegada a la Ciudad del Fútbol de Las Rozas

Mapi León y su regreso a la selección española: "No sé si me habíais olvidado, pero os voy a refrescar la memoria"

El futbolista del Barça Lamine Yamal

Lamine Yamal, sobre el Real Madrid: "Roban, se quejan, hacen cosas que no sé..."

La aventura egipcia de Horacio Llorens

Horacio Llorens cumple su gran sueño: volar con su parapente sobre lugares icónicos de Egipto

Publicidad