Serena Williams, premio Princesa de los Deportes: "Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para..."

Serena Williams volvió a estar en el foco de todas las miradas este pasado viernes cuando recogió el premio Princesa de los Deportes de mano de Leonor en el Teatro Campoamor, Oviedo.

La que es considerada por muchos como la mejor tenista de todos los tiempos -23 Grand Slams y 73 títulos oficiales- aprovechó para rendirse a los deportistas españoles, especialmente a sus 'compañeros' de profesión, el retirado Rafa Nadal y la estrella del tenis mundial, Carlos Alcaraz:

"Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para decirle que le estaba animando"

"¿España como referente en el tenis? Estuvo Rafa Nadal y muchos otros tenistas maravillosos... Ahora está Alcaraz y ya vemos lo que es capaz de hacer. Soy una fan incondicional de Alcaraz, siempre le llamo para decirle que le estaba animando", explica la extenista de 44 años.

"Conocí este Premio de cuando lo ganó Meryl Streep..."

La estadounidense, además, se mostró feliz por la ciudad asturiana y reconoció que conoció los Premios Princesa de Asturias hace poco: "Conocía este Premio de cuando lo ganó Meryl Streep. 'Qué bonito', pensé. Es un gran honor ser galardonada porque nunca imaginé que estaría aquí algún día", aseguró.

Su lucha contra la igualdad de salarios en el mundo del tenis

Williams reivindicó de nuevo la importancia de luchar porque tanto hombres como mujeres tengan las mismas condiciones salariales y de premios en el deporte, concretamente en el tenis: "Siempre me ha parecido muy importante la igualdad salarial. Cuando comencé en esto me esforzaba y trabajaba tanto como cualquier otro hombre y no tenía por qué ganar menos. Una parte importante de mi misión era acudir a esos Grand Slams para responder que merecíamos cobrar lo mismo porque trabajábamos igual de duro. Ha sido una lucha muy importante, y espero que todo lo que estamos haciendo sea un gran paso para las siguientes generaciones". Una frase que recuerda a lo que varias veces dijo precisamente Rafa Nadal: "Si Serena Williams genera más que yo quiero que gane más que yo, en eso consiste la igualdad", expresó en una entrevista con Ana Pastor en LaSexta.

"Mi padre es el principal motivo por el que jugamos al tenis"

Como no, se rindió también a su padre, la figura más importante de su carrera profesional y el entrenador que forjó a dos grandes leyendas, Serena y su hermana Venus, tanto que su historia fue llevada a las pantallas del cine de mano de Will Smith en la película 'El método Williams': "Mi padre es el principal motivo por el que jugamos al tenis. Lo pensó así para mi hermana y para mí, para gozar de una vida mejor de la que él tuvo. Nos lo tomamos muy en serio, nos esforzamos y le prestamos mucha atención a todo lo que dijeron", concluyó.

