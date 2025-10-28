Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Granada

Muere una joven de unos 20 años en un piso de estudiantes de Granada horas después de ir al médico

Una de sus compañeras de piso alertó a los servicios de emergencias al observar que la joven se encontraba muy mal.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andaluc&iacute;a

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de AndalucíaEuropa Press

Publicidad

Ángel Granero
Publicado:

Una joven de unos 20 años ha fallecido este lunes en una vivienda de estudiantes de Granada capital tras empeorar repentinamente su estado horas después de haber acudido a un centro médico. Según fuentes cercanas al caso, fue una de sus compañeras de piso quien alertó a los servicios de emergencias al observar que la joven se encontraba muy mal.

El aviso se recibió sobre las 9:45 horas en el servicio de Emergencias 112 Andalucía. El centro coordinador activó de inmediato a la Policía Nacional, la Policía Local y los servicios sanitarios. Los primeros en llegar al piso fueron agentes de la Policía Nacional movilizados desde la Sala del 091, que iniciaron maniobras de reanimación cardiopulmonar al comprobar la gravedad del estado de la joven.

Poco después accedieron efectivos sanitarios del 061, que continuaron los intentos de reanimación sin éxito. Solo pudieron certificar la muerte en la vivienda. Según las mismas fuentes, la joven había sido atendida previamente este mismo lunes en el servicio de urgencias de un hospital de la capital, pero había regresado a su domicilio estudiantil tras recibir atención médica. Su estado de salud empeoró posteriormente de forma repentina.

Condenadas por la muerte de un niño de 8 años tras cinco visitas a urgencias

El pasado mes de junio, un juzgado de Alicante ha condenado a penas de entre uno y dos años de cárcel, además de tres años de inhabilitación, a dos médicas por la muerte de un niño de 8 años de Petrer en 2020 al no diagnosticar a tiempo la apendicitis que derivó en una peritonitis mortal. El menor acudió cinco veces en cuatro días a urgencias con dolor abdominal persistente y vómitos, sin que se le realizaran analíticas ni ecografía pese a los antecedentes.

La sentencia habla de imprudencia profesional grave y mala praxis: una pediatra del Hospital de Elda le dio dos altas sin pruebas complementarias, mientras que la médico de familia no lo derivó de urgencia pese al empeoramiento, aumentando un 70 % el riesgo de muerte. La jueza fija casi 180.000 euros en indemnizaciones y detalla que la infección evolucionó hasta un fallo multiorgánico irreversible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Los centenarios de Mañón: ¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

¿Cuál es el secreto de la longevidad en esta localidad de A Coruña?

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de una ambulancia de la Junta de Andalucía

Muere una joven de unos 20 años en un piso de estudiantes de Granada horas después de ir al médico

Imagen de archivo de una ambulancia del SUMMA 112

Muere un trabajador de 57 años arrollado por un tren en Getafe

Imagen de la detención

Detenidos dos hombres en Alicante por asesinar a una mujer de 37 años y ocultar su cadáver dos semanas

Asesino en serie en Andoain
Guipúzcoa

Los vecinos de Andoain, aterrorizados por convivir con un asesino en serie

Noticias de hoy, martes 30 de septiembre de 2025
NOTICIAS HOY

Noticias de hoy, martes 28 de octubre de 2025

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: Acuerdo para la creación del mayor área marina protegida en el mar de Ross
Efemérides

Efemérides de hoy 28 de octubre de 2025: ¿Qué pasó el 28 de octubre?

Consulta las efemérides de hoy 28 de octubre de 2025 y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Imagen de una persona haciendo fotos a su hijo.
Redes sociales

¿Qué es el 'sharenting' y por qué puede poner en riesgo a tu hijo? El Ministerio de Juventud va a regular esta práctica

El departamento de Sira Rego va a sacar a consulta pública su propuesta para combatir la sobreexposición infantil en las redes sociales.

Barranco del Poyo durante la DANA

Los ingenieros advierten de que la tragedia causada por la DANA podría repetirse

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Un accidente entre un coche y un autobús deja siete heridos y provoca el corte del puente del Odiel, en Huelva

Imagen del cartel en la entrada del Centro de Menores de Hortaleza, Madrid

Un intento de fuga en el centro de menores de Hortaleza acaba con dos detenidos y varios educadores heridos

Publicidad