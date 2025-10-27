Carlos Alcaraz valora la nueva pista del Masters de París: "Es más lenta y eso permitirá que se vea más el juego"

Carlos Alcaraz lleva desde el pasado viernes en París, entrenando y ultimando su puesta a punto para disputar el último masters 1.000 de la temporada. El murciano busca su primer título en el torneo indoor de la capital francesa y el que sería su cuarto ATP1000 del año, tras ganar en Montecarlo, Roma y Cincinnati. Desde su derrota ante David Goffin en Miami, el murciano ha encadenado nueve finales en los nueve torneos que ha jugado, levantado el título en siete de ellos. A lo largo de esta increíble racha, Alcaraz ha ganado Montecarlo, Roma, Roland Garros, Queen's, Cincinnati, US Open y Tokio.

El tenista murciano buscará esta semana conquistar por primera vez el Masters de París, uno de los tres ATP1000 que aun no ha ganado, junto a Canadá y Shanghái. Alcaraz ha descansado tras levantar el título en Tokio y tiene un triple objetivo antes de cerrar la mejora temporada de su carrera: Masters de París, Nitto ATP Finals y Copa Davis.

"Esta parte de la temporada no la suelo hacer muy bien y me motiva el reto de mejorar lo que he hecho los años anteriores y ganar lo máximo que pueda. No quería encadenar dos torneos seguidos, preferí volver y ponerme en forma para lo que queda. En los años pasados se vio que no llegaba fresco, por eso me he preparado para tener buenos resultados en esta fase del año. Espero que se pueda ver y que pueda hacer bien este tramo de la temporada", indicó Alcaraz en el Media Day del Rolex Paris Masters.

"Por el momento, lo que he estado entrenando, me estoy encontrando muy bien. Creo que los entrenamientos están dando sus frutos. No diría que soy malo jugando en pistas indoor. Creo que otros jugadores son mejores que yo en pista cubierta. Es una gran diferencia. Me veo entrenando, jugando partidos en los que puedo jugar muy bien, pero obviamente he tenido algunos partidos contra otros que juegan mucho mejor en pista cubierta que yo. Tengo que estar preparado para eso, pero creo que podré jugar bien en pista cubierta. Turín es muy importante para mí, pero obviamente la Copa Davis, jugando con mis compañeros de equipo representando a mi país, es muy especial", admitió Alcaraz.

El número 1 del mundo ha completado varios entrenamientos en la nueva pista de La Defense, que toma el relevo del omnisport de Bercy tras 39 años acogiendo el Masters 1.000 de pista cubierta. Alcaraz opina que el cambio de pista es algo positivo para él y su tenis.

"Lo que he podido ver es impresionante, creo que ha sido un cambio positivo. Es totalmente diferente a la del año pasado, es más lenta y eso permitirá que se vea más el juego. No dependerá todo del saque, podremos mostrar nuestro tenis", valoró Alcaraz.

"Se pueden ver peloteos, puntos, tenis, así que creo que es genial. Obviamente, he dicho muchas veces que me gustan las pistas más lentas, no tan rápidas. Este torneo no es mi mejor torneo en cuanto a resultados, pero me encanta jugar aquí. No estoy muy acostumbrado a jugar indoor, pero año tras año, creo que voy a mejor", concluyó Alcaraz.