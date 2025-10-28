Netanyahu ordena "ataques contundentes en la Franja de Gaza"

"Ataques contundentes en la Franja de Gaza". Esta ha sido la tajante orden del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, a su ejército tras mantener una reunión de seguridad de su gabinete, según un comunicado de su oficina. La consulta de seguridad se convocó después de que Hamás devolviera a Israel los restos de un rehén que, tras el examen forense, se identificaron como pertenecientes a un cautivo cuyo cuerpo ya había sido recuperado en 2023.

"Al finalizar las consultas de seguridad, el primer ministro ha ordenado al escalón militar llevar a cabo de inmediato contundentes ataques en la Franja de Gaza", reza un breve comunicado de la oficina de Netanyahu.

El primer ministro Netanyahu asegura que Hamás está incumpliendo el acuerdo de alto el fuego, razón por la cual había convocado a su gabinete de urgencia. Esta decisión llega poco después de que las tropas israelíes fueran supuestamente atacadas en el sur del enclave palestino, y en medio de las polémicas relacionadas con la devolución por parte de Hamás de los cuerpos de los rehenes.

Se eleva la tensión tras la devolución de cuerpos por parte de Hamás

Un vehículo transportaba esta madrugada a Israel los últimos restos mortales entregados por Hamás. La sorpresa se ha producido esta mañana, ya que Israel asegura que pertenecen a otro rehén israelí cuyo cadáver fue recuperado hace dos años. Los padres de ese israelí están desesperados porque es la tercera vez que le entregan restos mortales de su hijo.

Este chico, Ofir, fue secuestrado el 7 de octubre en el festival de música y murió en Gaza. El ejército israelí lo encontró allí dos meses después pero en marzo de 2024 volvieron a entregar restos mortales a su familia. Y hoy lo han hecho por tercera vez. Aún quedan 13 rehenes por entregar.

Netanyahu denuncia ataques a las tropas israelíes

Este martes se registraron nuevos enfrentamientos entre el Ejército israelí y combatientes de Hamás en Rafah, al sur de Gaza, según informó un oficial militar. Tras los choques, las fuerzas israelíes lanzaron ataques de artillería y bombardeos en esa zona del enclave. Según informan fuentes locales, se ha producido fuego de tanques israelíes y ataques aéreos en el este de Rafah, aunque por el momento no se ha confirmado si hay víctimas.

El pasado 19 de octubre, un presunto enfrentamiento entre una unidad de la Policía de Hamás y tropas israelíes en Rafah desencadenó una oleada de bombardeos sobre todo el enclave, en los que murieron más de 45 gazatíes. Pese a los ataques en toda Gaza, Israel sostuvo que el alto el fuego seguía vigente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.