Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España: "Estuve mucho tiempo pilotando en silencio"

Lydia Sempere compite en la Copa Clío y su sordera no se lo ha puesto fácil al volante. Durante muchos años ha corrido en silencio sin escuchar el ruido del motor por no poder llevar sus implantes cocleares en carrera. Su casco, diseñado en exclusiva y al milímetro para ella, le ha permitido llevar los implantes en las competiciones y recuperar cualquier sonido.

Lydia Sempere, piloto sorda de la Copa Clío

Entrevista a Lydia Sempere, primera mujer piloto sorda en España y que compite en la Copa Clío | Vanessa Blasco

Vanessa Blasco
Publicado:

Su pasión es el motor desde pequeña. Lydia Sempere, actual piloto de la Copa Clío, empezó en las motos con cinco años, pero su sordera le impedía mantener el equilibrio y cambió las dos ruedas por las cuatro de un coche. Cuando empezó a correr, lo hacía sin escuchar el ruido de su coche. Los implantes cloqueares que lleva desde niña no los podía llevar puestos con un casco convencional.

"Estuve mucho tiempo pilotando en silencio, mis implantes no cabían en el casco. Pilotar en silencio es una sensación de vacío. No escuchaba el motor y no sabía cuando tenía que cambiar, me adelantaban y no escuchaba los coches acercarse", cuenta Lydia a Antena3 Deportes, recordando sus primeros años como piloto.

Su casco, único en el mercado y diseñado en exclusiva y milimétricamente a su medida, le permite poder llevar esos implantes en carrera y eso ha supuesto para Lydia un antes y un después. "Cuando conseguí el caso todo cambió", nos cuenta Lydia con emoción al recordar sus primeras carreras en las que podía escuchar todo.

El casco es exclusivo para ella, fabricado en Bruselas y único en el mercado. "Para mí el casco fue un antes y un después, pasé de no escuchar nada a escucharlo todo".

"Fue el sonido más bonito que nunca había escuchado"

Después de varios años pilotando en silencio la primera vez que pudo escuchar el sonido del motor de su coche fue algo parecido a escuchar música celestial. "Fue el sonido más bonito que nunca había escuchado, el motor sonaba a rugido, potencia y velocidad", describe Lydia Sempere refiriéndose al sonido de su motor tras años pilotando sin oír nada y guiándose únicamente por la vista.

Es la única mujer piloto sorda de España y la única que compite en Europa en la Clío Cup Series. Actualmente está dentro del top diez de la Copa Clío España. "Nunca he corrido contra un hombre, hecho de menos más mujeres en competición", reconoce durante la entrevista con Antena3 Deportes.

Lydia no piensa abandonar el mundo del motor a pesar de su discapacidad, es además profesora de educación física en secundaria y presidenta de la fundación 'Pilotos sin barreras' que ayuda a otros niños con su mismo problema. Les cuenta su historia y les hace ver que aunque el camino es difícil, nunca hay que rendirse, claro ejemplo de que se puede es el suyo.

