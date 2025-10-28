Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
España
Barcelona
Madrid

PNV

El PNV advierte a Pedro Sánchez tras la ruptura con Junts: "Un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible"

Los nacionalistas vascos avisan de que un Parlamento sin mayorías ni presupuestos es insostenible.

Aitor Esteban

El PNV advierte a Sánchez | EFE

Publicidad

Ángel Granero
Actualizado:
Publicado:

El PNV ha advertido al Gobierno de delicada situación política y señala que el presidente debe trabajar desde este mismo momento para recomponer mayorías parlamentarias que eviten un escenario de bloqueo tras la ruptura de Junts. Los nacionalistas vascos sostienen que un Parlamento sin mayorías estables ni presupuestos aprobados “no es sostenible en el tiempo”.

Fuentes del PNV subrayan que la decisión comunicada por Carles Puigdemont "no hace sino constatar lo que ya se sabía": en el Congreso se ha consolidado una mayoría negativa capaz de frenar la acción del Ejecutivo. Esta fórmula, remarcan, dificultaría gravemente la legislatura y complicaría la aprobación de nuevas leyes o las cuentas públicas.

El movimiento de Junts supone la ruptura formal del pacto firmado con el PSOE en 2023. Según los jeltzales, se trata de un paso "relevante" que afecta directamente a la capacidad de Sánchez para mantener la gobernabilidad. Aun así, insisten en que no prevén un desenlace inmediato. "No creemos que el Gobierno vaya a caer mañana por la mañana", apuntan.

El PNV recuerda que su presidente, Aitor Esteban, ya había alertado desde el mes de julio de que esa mayoría negativa, que antes era esporádica, se estaba consolidando de manera preocupante. La legislatura se presentaba ya entonces como de "difícil pronóstico", marcada por choques parlamentarios y escaso margen para alcanzar acuerdos amplios.

Los nacionalistas vascos reiteran que corresponde ahora a Sánchez asumir su responsabilidad y tomar la iniciativa para lograr nuevos apoyos. Enfatizan que "está en su mano" rehacer alianzas que permitan garantizar estabilidad política." Está en su mano. Un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible en el tiempo", advierten.

Moncloa trata con cautela la ruptura con Junts

El Gobierno ha respondido con máxima cautela al anuncio de Carles Puigdemont de dar por roto el acuerdo con el PSOE y pasar Junts a la oposición. La Moncloa subraya que mantiene "la mano tendida" y seguirá actuando "votación a votación", reivindicando que ha cumplido siempre sus compromisos dentro de sus posibilidades.

El PSOE insiste en que la política debe servir para tender puentes y que seguirá dialogando, recordando que lo pactado con Junts se ha respetado cuando dependía del Ejecutivo. Desde Ferraz apelan al respeto absoluto a los tiempos y dinámicas internas de cada partido. Ministros como Diana Morant o Ana Redondo han transmitido tranquilidad, advirtiendo de que ahora Junts deberá decidir entre "una España de progreso o de involución".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' en Atresplayer.

El PSOE guarda silencio tras el órdago de Junts de romper relaciones: pendientes de que lo confirme Puigdemont

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez durante la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOE

Publicidad

España

A3 Noticias de la Mañana (01-07-25) ¿Qué delitos se le imputan a Santos Cerdán según el auto del juez que le ha enviado a prisión?

El juez Puente rechaza poner en libertad a Santos Cerdán y niega que haya "agravio comparativo" con Ábalos y Koldo

Nogueras

Nogueras no cierra la puerta a una moción de censura: "Si el PSOE tiene deberes pendientes, el PP tiene que repetir curso"

Aitor Esteban

El PNV advierte a Pedro Sánchez tras la ruptura con Junts: "Un parlamento sin mayorías ni presupuestos no es muy sostenible"

Mañueco presenta los Presupuestos de Castilla y León para 2026: 15.715 millones, un 8% más que en 2024
Castilla y León

Mañueco descarta adelantar los comicios si no saca adelante los Presupuestos: "Queremos un diálogo real"

El presidente de Valencia, Carlos Mazón
El recorrido de Mazón

Las diferentes versiones de Mazón sobre su paradero el día de la DANA

María Guardiola
Elecciones Extremadura

María Guardiola anuncia elecciones anticipadas en Extremadura para el 21 de diciembre

Hace semanas, la líder popular anunció que al no haber presupuestos, no prorrogaría las cuentas y convocaría elecciones.

El president de la Generalitat, Carlos Mazón.
Sondeo DANA

A dos días del aniversario de la DANA, Mazón evita la pregunta clave mientras un sondeo hunde su valoración

Un estudio publicado por dos periódicos sitúa al 75% de los valencianos a favor de su dimisión y al 63% partidario de elecciones anticipadas. Una jueza pide el listado de llamadas de ese día; el TSJCV archiva una querella previa de Manos Limpias.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, durante una rueda de prensa, en el espacio Les 5 Éléments, a 27 de octubre de 2025, en Perpignan (Francia).

Puigdemont confirma la ruptura con el PSOE y Junts pasa a la oposición: "Podrá ocupar sillones, pero no podrá ejercer el Gobierno"

Feijóo

Feijóo anuncia su plan para autónomos: exención de IVA hasta 85.000 € y "tarifa cero" el primer año

La portavoz de la Ejecutiva del PSOE, Montse Mínguez durante la rueda de prensa tras la reunión del Comité Ejecutivo Federal del PSOE

El PSOE guarda silencio tras el órdago de Junts de romper relaciones: pendientes de que lo confirme Puigdemont

Publicidad