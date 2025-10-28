Un extenista estadounidense desvela un curioso detalle de su partido ante Nadal en el Mutua Madrid Open: "Vi que estaban echando..."

Durante muchos años, Rafa Nadal gobernó con mano de hierro la gira de tierra batida de la ATP. El extenista balear ganó en once ocasiones el Masters de Montecarlo (2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2016, 2017 y 2018), diez veces se coronó en el Foto Itálico (2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2018, 2019 y 2021), cinco títulos en Madrid (2005, 2010, 2013, 2014 y 2017) y, como no, sus 14 títulos en Roland Garros (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020, y 2022). Sin ningún tipo de discusión, el extenista manacorí es el mejor tenista de la historia sobre polvo de ladrillo y muchos fueron los tenistas que cayeron ante el balear en esta superficie.

Pocos se acordarán quizás de Steve Johnson y el partido que el extenista estadounidense jugó ante Rafa Nadal en la edición de 2015 del Mutua Madrid Open. El balear despachó al exjugador californiano en dos sets (6-4 y 6-3) en un partido con muy poca historia. Ahora, diez años después de aquel partido, uno de los muchos que jugó y ganó Nadal sobre tierra batida, el propio Steve Johnson ha recordado ese partido ante el coloso de Manacor y ha desvelado un detalle que le llamó la atención antes de medirse a Nadal.

"Jugué contra Rafa en Madrid un año, creo que fue en 2014 o 2015. Probablemente, ya se sabía que iba a ganar ese partido, sobre todo cuando observé que estaban echando carretillas de tierra para hacer la pista más lenta antes del encuentro. En ese momento, pensé que no iba a cambiar nada", recuerda el extenista estadounidense en una entrevista en The Changeover Podcast.

"Cambian la velocidad de las pistas según quién juegue. Lo hacen, totalmente en serio. Tenían que arreglarla para ajustarla, tú sabes... Recuerdo que salí a jugar y la línea de fondo estaba más baja que el resto de la pista, y les dije que estas condiciones no iban a marcar la diferencia, que no serviría de mucho", explica Steve Johnson.

"Jugar ante Federer era como estrellarse contra un muro"

El extenista estadounidense, que ganó cuatreo títulos individuales y dos en dobles en su carrera en la ATP, también rememoró lo complicado que era jugar ante Roger Federer.

"Sales a jugar contra Roger y no es fácil. En ese momento sabes que estás ante el mejor de todos los tiempos, y que es una experiencia única. Era como estrellarse contra un muro y no era nada fácil", rememora Steve Johnson.

Por último, Johnson recordó sus dos últimas temporadas en el circuito ATP y el infierno que vivió con sus problemas en el cuádriceps.

"Tenía el cuádriceps roto, ligamentos dañados en el codo derecho… Si hubiera querido seguir, habría necesitado entre nueve y doce meses de rehabilitación, quizá cirugía. Pero ya no tenía fuerzas ni ganas para pasar por todo eso", concluye Steve Johnson.