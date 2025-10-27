Dani Carvajal vuelve a lesionarse y estará entre dos y tres meses de baja

Poco le ha durado la alegría al Real Madrid... Un día después de ganar su primer Clásico desde abril de 2024 y reforzar su liderato en Liga (5 puntos de ventaja con el Barça), el club blanco ha comunicado la lesión de Dani Carvajal, que estará de baja entre dos y tres meses de baja.

Presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha

"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia", dice el comunicado merengue de este lunes.

El veterano lateral madrileño tendrá que someterse a dicho procedimiento, que le mantendrá entre seis y ocho semanas fuera de los terrenos de juego, o lo que es lo mismo, de dos a tres meses lesionado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.