Dani Carvajal vuelve a lesionarse y estará entre dos y tres meses de baja
El club blanco ha informado de que se le ha detectado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Arnold y Valverde, las opciones de Xabi para el lateral derecho.
Poco le ha durado la alegría al Real Madrid... Un día después de ganar su primer Clásico desde abril de 2024 y reforzar su liderato en Liga (5 puntos de ventaja con el Barça), el club blanco ha comunicado la lesión de Dani Carvajal, que estará de baja entre dos y tres meses de baja.
Presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha
"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia", dice el comunicado merengue de este lunes.
El veterano lateral madrileño tendrá que someterse a dicho procedimiento, que le mantendrá entre seis y ocho semanas fuera de los terrenos de juego, o lo que es lo mismo, de dos a tres meses lesionado.
