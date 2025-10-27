Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Dani Carvajal vuelve a lesionarse y estará entre dos y tres meses de baja

El club blanco ha informado de que se le ha detectado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Arnold y Valverde, las opciones de Xabi para el lateral derecho.

Dani Carvajal

Dani CarvajalEFE

Poco le ha durado la alegría al Real Madrid... Un día después de ganar su primer Clásico desde abril de 2024 y reforzar su liderato en Liga (5 puntos de ventaja con el Barça), el club blanco ha comunicado la lesión de Dani Carvajal, que estará de baja entre dos y tres meses de baja.

Presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha

"Tras las pruebas realizadas a nuestro capitán Dani Carvajal por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha. Carvajal será sometido a una artroscopia", dice el comunicado merengue de este lunes.

El veterano lateral madrileño tendrá que someterse a dicho procedimiento, que le mantendrá entre seis y ocho semanas fuera de los terrenos de juego, o lo que es lo mismo, de dos a tres meses lesionado.

LaLiga confirma la cancelación del Villarreal-Barcelona en Miami

Partido Barça-Villarreal

