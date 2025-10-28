Tres muertos y 13 heridos por el impacto del huracán 'Melissa' en Jamaica

Al menos tres personas han muerto y 13 están heridas por el impacto de 'Melissa' en Jamaica. Entre los fallecidos se encuentra un trabajador sanitario, que ha muerto en St Elizabeth cuando llevaba a cabo operaciones de prevención antes de la llegada del huracán. Otra persona ha muerto por la caída de un árbol en Hanover y el tercer fallecido es un hombre que se ha electrocutado cuando talaba árboles.

La población se prepara para recibir el impacto del huracán de categoría 5, que tocará tierra este martes con vientos de casi 280 kilómetros por hora. El ministro de Salud, Christopher Tufton, atribuye las lesiones a caídas desde tejados y escaleras y ha expresado sus condolencias a las familias de las víctimas mientras urge al resto de ciudadanos a "extremar la precaución".

El Equipo de Respuesta a Desastres (DART) de las Fuerzas Armadas está preparado para dar asistencia tras el huracán, incluyendo labores de socorro, recuperación y reconstrucción. "Estamos tan preparados como podemos", destaca el primer ministro jamaicano, Andrew Holness, que también reconoce que todavía "hay margen de mejora".

Jamaica se prepara para el huracán 'Melissa'

Melissa ya ha comenzado a sentirse en Jamaica. La lluvia y las rachas de vientos están azotando la isla, las calles están vacías mientras la gente se prepara para el mayor huracán de la historia del país.

Se están precintando las gasolineras, limpiando los caudales de los ríos para reducir el riesgo de inundaciones. El Gobierno jamaicano ha ordenado la evacuación de poblaciones vulnerables y hay más de 800 refugios habilitados.

Gasolinera precintada por la llegada del huracán | EFE

En los hoteles los turistas también se preparan para lo peor: "El hotel nos ha dado muchos consejos sobre qué hacer: bloquear las ventanas, intentar poner colchones contra ellas. En caso de emergencia, meternos en el baño o en la ducha", cuenta Toby Lindley-Smith, un turista británico

