Albert Torres, campeón del mundo de ómnium: "Es una victoria especial, no todos los días se gana un título mundial"

Albert Torres rozó la gloria en los Juegos Olímpicos de Paris 2024. En la prueba de Ómnium quedó en cuarta posición quedándose muy cerca de la tercera posición y, por tanto, de conseguir la medalla de bronce. Días más tarde comenzaría su calvario cuando en el Madison sufrió una aparatosa caída que acabó con su esperanza Olímpica y en la que se fracturó el radio del brazo izquierdo.

En el Campeonato Mundial de Ciclismo de Pista disputado en Santiago de Chile ha puesto punto y final a este año de lesiones con un oro en su disciplina fetiche, el Ómnium.

"Es una victoria especial, no todos los días se gana un título mundial", explicaba el ciclista balear. Habían sido unos meses complicados después de aquella caída en París y ha tenido que trabajar mucho para ser campeón del mundo. "Cuando uno tiene una lesión y se tiene que recuperar de prisa, no es fácil, no es un camino lleno de rosas", confiesa Albert Torres a Antena 3 Deportes.

Sus sensaciones durante las cuatro pruebas fueron muy buenas. Fue cuarto en el scratch, tercero en la prueba de tempo race y tercero en la de eliminación. Llegaba la última, la prueba de puntuación , en la que dominó.

"Te va todo de cara, lo consigues y haces realidad un sueño" explica Torres. Aunque en el momento de cruza la línea de meta no tenía muy claro de que era el campeón por lo que preguntó a su equipo. "No quería celebrarlo antes de hora", reconoce el ciclista español. Eso si, en cuanto fue consciente de que era campeón, lágrimas de alegría llenaron su cara y rápidamente se acercó a la grada donde su familia le aguardaba muy emocionada. "Afortunado de poder vivir eso con mi familia, que para mí eso es muy importante" explicaba Albert Torres.

"Ha sido un año muy difícil, pero un final de temporada inmejorable"

El ciclista balear con 133 puntos por delante del japonés Kazushige Kuboki y del belga Lindsay de Vylder, lo que le llevó a enfundarse el segundo maillot arcoíris de su carrera once años después de conseguirlo en la madison, entonces junto a David Muntaner.

"Ni siquiera estaba seguro de haber ganado. Estoy muy feliz de haber ganado este título, ha sido un año muy difícil, pero un final de temporada inmejorable con este maillot arcoíris. Tuve la oportunidad de ganarlo en 2014 en Cali, y muchos años después, volver a hacerlo con toda mi familia aquí en un viaje tan largo es muy emotivo", celebró Torres en declaraciones recogidas en la web de la UCI.

Albert compagina el ciclismo en pista con el de carretera, el equipo Movistar le da permiso para participar en estas competiciones. "Me siento un privilegiado de poder competir en las dos disciplinas" dice el ciclista. En cuanto le preguntamos con cual de las dos disciplinas se queda, no puede elegir. "La pista me ha dado muchísimas alegrías pero es verdad que he crecido con el ciclismo en carretera" confiesa Albert. Una medalla a sus 35 años para aumentar el reconocimiento de su carrera

