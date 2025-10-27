Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Sumo

Airi Hisano, la mujer que abre el paso al sumo profesional en Japón, donde sigue estando prohibido para ellas

El sumo, símbolo sagrado de Japón, mantiene vetadas a las mujeres por creencias ancestrales, pero más de 600 luchadoras desafían ese tabú desde el ámbito amateur. Airi Hisano encabeza esta nueva generación.

Airi Hisano

Las mujeres se abren paso en el sumo profesional en Japón, donde sigue estando prohibido para ellas | Antena 3

Publicidad

Sandra Cavia
Publicado:

El sumo es más que un deporte en Japón. Es una tradición sagrada en la que las mujeres aún tienen prohibido ser profesionales y ese legado ahora se enfrenta a una resistencia silenciosa. El sumo profesional, al que el mundo está acostumbrado, sigue cerrado a las mujeres porque se las considera impuras por tener la menstruación, pero un pequeño grupo de más de 600 luchadoras está avanzando a pasos agigantados en nivel amateur.

"Quiero un mundo donde no haya distinción entre hombres y mujeres en el sumo."

Airi Hisano, luchadora de sumo

"Quiero un mundo donde no haya distinción entre hombres y mujeres en el sumo, donde las niñas puedan entrenar libremente y continuar en la edad adulta", pide Airi Hisano, campeona mundial de sumo de peso abierto femenino de 2023. Practica sumo además de tener su trabajo diario en Tachihi Holdings. Ella es la única miembro del Club de Sumo Femenino de su compañía.

"El sumo femenino es tan poderoso que fácilmente podría igualar la intensidad del sumo profesional."

Daiki Toyonoshima, entrenador de Airi Hisano

Su entrenador, Daiki Toyonoshima, asegura que "el sumo femenino es tan poderoso que fácilmente podría igualar la intensidad del sumo profesional. Muchas luchadoras son ligeras, pero muy ágiles. Cuando las vi lanzarse y caer de bruces sin usar las manos para amortiguar la caída, me impresionó profundamente. Ese momento me hizo querer aceptar este trabajo, y así fue como me convertí en su entrenador principal".

El impacto del sumo en la sociedad nipona

El veterano comentarista de NHK y director del club, Fujio Kariya, cree que el sumo femenino podría tener un impacto más amplio en un país donde los roles de género son muy rígidos. "La brecha de género es un problema en el deporte japonés. Ver que el sumo femenino avanza puede generar un cambio real, no solo en los deportes, sino en toda la sociedad japonesa", afirmó.

Objetivo: que el sumo sea olímpico

Y las mujeres en Japón tienen otro objetivo mas allá de ser profesionales: "quiero que el sumo se convierta en un deporte olímpico sin distinción de género", porque el combate más difícil de Airi no está en la arena... sino fuera de ella.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania: "Diez horas después de levantar el trofeo del Eurobasket estaba en el hospital"

Álex Mumbrú atiende a Antena 3 Deportes

Publicidad

Deportes

Dani Carvajal

Dani Carvajal vuelve a lesionarse y estará entre dos y tres meses de baja

Airi Hisano

Airi Hisano, la mujer que abre el paso al sumo profesional en Japón, donde sigue estando prohibido para ellas

Dani Alves

Dani Alves y su nueva faceta de predicador evangelista: "Hice un pacto con Dios..."

Imagen de la batalla campal en un partido de fútbol en Sevilla
Fútbol

Nueva batalla campal en pleno partido de fútbol en Sevilla: jugadores, aficionados e incluso un presidente

Fernando Alonso durante el GP de México
Fórmula 1

Fernando Alonso y su 'extraño' abandono en México: dejó pasar a Stroll, se metió en boxes y nadie le esperaba

Dani Carvajal se dirige a Lamine Yamal en El Clásico
LaLiga EA Sports

El padre de Lamine Yamal, tras el Clásico: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona"

Mounir Nasraoui, padre del delantero del Barcelona, comparte una foto de su hijo en la Kings League, donde realizó sus polémicas declaraciones sobre el Real Madrid, justo después de El Clásico.

Estadio de La Romareda
Tragedia

Muere Jorge Casado, futbolista cadete del Real Zaragoza, a los 15 años: "Se paralizará por completo la actividad"

El menor de edad llevaba seis años jugando en el histórico club aragonés, que ha paralizado por completo su actividad en la ciudad deportiva.

Carlos Alcaraz, en la rueda de prensa en Tokio

Carlos Alcaraz valora la nueva pista del Masters de París: "Es más lenta y eso permitirá que se vea más el juego"

Vinícius, en el momento de su cambio en el Clásico

El cabreo de Vinícius al ser sustituido en El Clásico: "Me voy del equipo... Me voy, mejor me voy"

Carlos Alcaraz, en un partido del Six Kings Slam

Carlos Alcaraz - Cameron Norrie: Horario y dónde ver el partido del Masters 1.000 de París

Publicidad