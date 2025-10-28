Los vecinos de Andoain, aterrorizados por convivir con un asesino en serie

El asesino en serie, Joaquín F., se ha instalado en Andoain, un pueblo de Guipúzcoa. Esto, no ha gustado nada a los vecinos que, desde el momento en el que se han enterado, viven con miedo y preocupación. También, aseguran que están preocupados y asustados, sobre todo, aquellos que tienen hijas, debido a los antecedentes que rodean a su nuevo vecino.

En el año 2000, Joaquín, también conocido como 'Ximo' fue condenado a 69 años de prisión por violar y asesinar a cinco mujeres entre los años 1996 y 1997. Las víctimas fueron, una menor de 17 años, tres mujeres prostituidas y una profesora, todas ellas en Castellón.

Cumplió 25 años de cárcel

Al ser juzgado antes de que entrara en vigor la prisión permanente revisable en España el 1 de julio de 2015, el primer asesino en serie de la historia de nuestro país ha cumplido 25 años en prisión, quedando en libertad en 2023.

El día que salió de la cárcel, frente a los micrófonos de todos los medios nacionales aseguró que se iba al extranjero "para no molestar a nadie" y "rehacer" su vida al ser preguntado si se quedaría a vivir en Castellón. Además, quiso pedir perdón a las familias de todas las víctimas por el daño que les había causado.

"Me voy al extranjero"

En la actualidad, vive en Andoain, en Guipúzcoa, donde los vecinos no están nada contentos con su presencia. Uno de los vecinos del pueblo tiene claro que es una "mala noticia" para Andoain. La tensión que ha generado su presencia en la zona, también se ha trasladado a los propios vecinos.

Joaquín F. ha sido diagnosticado por los expertos como un psicópata reintegrado, aunque son muchos los residentes de Andoain que no están de acuerdo. Uno de ellos cree que tarde o temprano "volverá a hacerlo" y otro, también piensa que esa gente "no cambia nunca".

Hace apenas un año, fue denunciado por acoso y, tiene una orden de alejamiento de su expareja, con la que convivió una vez abandonó la cárcel. Desde que la policía conoce su paradero en el norte de España se encuentra bajo extrema vigilancia de la Ertzaintza.

