Horario y dónde ver el debut de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París

Arranca el Masters 1.000 de París y Carlos Alcaraz afronta el último torneo antes de las Nitto ATP Finals de Turín. El murciano, ganador de ocho títulos esta temporada (incluido Roland Garros y el US Open), busca conquistar por primera vez una de las pocas citas que se le resisten del calendario ATP, un torneo que también será clave en la lucha por terminar el año como número 1 del mundo frente a Jannik Sinner.

El murciano y el de San Cándido, los dos primeros del ranking, vuelven a coincidir en un cuadro principal de un torneo ATP, la última vez que ocurrió fue en el US Open. En la gira asiática Alcaraz optó por jugar en Tokio y Sinner, por su parte, en Pekín. Ambos levantaron el título, pero el de El Palmar salió de la capital japonesa tocado de su tobillo y se dio de baja en el Masters de Shanghái, una cita en la que el de San Cándido cayó frente a Griekspoor tocado físicamente.

El último duelo entre Sinner y Alcaraz se produjo hace unos días en Riadh, en la final del Six Kings Slam donde el número 2 de la ATP se volvió a coronar en la multimillonaria exhibición de Arabia Saudí. Sinner aterriza en París lanzado tras conquistar el ATP500 de Viena y restar 500 puntos frente a Alcaraz en el ranking ATP: 11.340 puntos del murciano por 10.500 del Sinner.

El primer rival de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París saldrá del duelo entre Cameron Norrie y Sebastián Báez. El murciano solo se puede cruzar con Sinner en una hipotética final en la capital francesa, al igual que con un Alexander Zverev que va por lado del cuadro del tenista italiano.

El camino de Alcaraz en el último masters 1.000 de la temporada pasa por un posible duelo de tercera ronda ante Vacherot, sorprendente campeón en Shanghái, Rinderknech o Lehecka. En cuartos de final de final, al murciano le esperaría un duelo ante Felix Auger-Aliassime o Casper Ruud. En unas hipotétcas semifinales, Alcaraz se podría medir a Taylor Fritz, De Miñaur o Khachanov.

En la final, Alcaraz podría enfrentarse a Jannik Sinner, Zverev, Musetti o Shelton.

Horario del debut de Carlos Alcaraz en el Master de París

Carlos Alcaraz debutará el martes 28 de octubre en el Masters 1.000 París en un horario por confirmar por parte de la organización del torneo en La Défense Arena. El murciano se medirá al ganador del partido de primera ronda entre Sebastián Báez y Cameron Norrie.

La crónica del partido de Alcaraz se podrá consultar en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado al detalle y la última hora del Masters 1.000 París.