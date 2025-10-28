El recado de Jude Bellingham a Pedri tras pedir una roja para él: "Ni con Negreira"

El Clásico del Santiago Bernabéu estuvo marcado por los piques y enfrentamientos dialécticos entre los jugadores de Real Madrid y Barcelona. Lamine Yamal fue el centro de gran parte de las polémicas, pero hubo otros protagonistas sobre el césped del Santiago Bernabéu. Las cámaras de Movistar+ captaron, por ejemplo, un pique entre Jude Bellingham y Pedri, cuando el canario se fue al suelo tras una falta del mediocentro inglés.

En las imágenes se ve como el mediocentro inglés recriminó al canario sus gestos de dolor y se burla de él llevándose las manos al cuello mientras se ríe. Y, tras esto, Bellingham escuchó cómo Pedri pedía roja para él, algo que provocó una frase lapidaria del futbolista del Real Madrid al árbitro principal, César Soto Grado: "Ni con Negreira".

Al final, fue Pedri quien acabó expulsado del partido en el minuto 100, una expulsión que generó la primera de las dos tánganas del clásico. Tras la acción, apareció Vinícius, que había sido cambiado por Xabi Alonso, y se dirigió a los integrantes del banquillo del FC Barcelona con un "pa' casa", que provocó los enfrentamientos, incluida la expulsión de Andriy Lunin. Sólo se calmó la tensión por escasos minutos.

El pique entre Lamine y Vinícius: "¿Nos pegamos? ¡Vamos!"

El pitido final del partido provocó otra trifulca. Dani Carvajal fue a dar la mano a Lamine Yamal, este se dirigió a él y el capitán del Real Madrid le contestó, con gesto y palabras: "Hablas mucho, habla ahora". Tras esto, apareció Thibaut Courtois a recriminarle la acción a Lamine, quien emplazó al belga a continuar fuera del campo... como con Vinícius instantes después. Eso sí, más explícito. Vinícius se rio de Lamine, le dedicó un: "A hablar a casa. Habla ahora". Y Lamine contestó con un: "¿Nos pegamos?". Vinícius contestó: "¡Vamos!".

En ese momento, apareció Luis Llopis para sujetar al delantero brasileño cuando arrancaba hacia Lamine, intentando tranquilizarle: "¡No vayas, hostia!". La tensión fue máxima en El Clásico después de las declaraciones de Lamine Yamal en la previa en las que acusó al club blanco de "robar", en una conversación con Ibai Llanos y Gerard Piqué en la Kings League. En lo puramente deportivo, el Real Madrid se impuso (2-1) al Barcelona y abrió un hueco de cinco puntos con los de Hansi Flick en el liderato de LaLiga EA Sports.

El padre de Lamine Yamal defiende a su hijo

Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, salió en defensa de su hijo tras el Clásico y publicó una storie en su cuenta de Instagram con una foto del delantyero cule en la entrevista / conversación en la Kings League y el siguiente mensaje: "Menos mal que solo tiene 18 años... Nos vemos en Barcelona".

Por otro lado, este lunes se conoció que Dani Carvajal estará entre dos y tres meses de baja tras detectarse la "presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha", una lesión por la que ha pasado este martes por el quirófano.

"Nuestro capitán Dani Carvajal ha sido intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. La operación ha sido llevada a cabo por el doctor Manuel Leyes bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid. Carvajal comenzará los trabajos de recuperación en los próximos días", informa el Real Madrid.