Red Bull Rampage

Adolf Silva sufre una "lesión medular grave" tras su espeluznante caída en el Red Bull Rampage

El rider catalán no tiene sensibilidad del pecho hacia abajo tras sufrir una grave lesión "en la médula espinal T3-T4". Ya está activa una campaña para apoyar económicamente a Adolf Silva en su recuperación.

Adolf Silva, en el hospital tras su grave accidente en el Red Bull Rampage

Adolf Silva, en el hospital tras su grave accidente en el Red Bull RampageIG: adolfsilva

La terrible caída que sufrió Adolf Silva en el Red Bull Rampage, cuando trataba de ejecutar un doble backflip, ha tenido devastadoras consecuencias para el rider catalán: una lesión medular grave que, de momento, le ha dejado en una silla de ruedas sin movilidad del pecho hacia abajo.

"Ha pasado una semana desde que el piloto profesional de estilo libre Adolf Silva sufrió una lesión en la médula espinal T3-T4 durante el Red Bull Rampage. Adolf está ahora en la sala de rehabilitación, donde pasará el próximo mes aprendiendo a adaptarse y dominar la vida con una lesión de la médula espinal antes de regresar a casa a España para continuar su viaje de recuperación", informa la cuenta Road 2 Recovery.

"Ahora mismo, Adolf no tiene sensibilidad desde el pecho hacia abajo. Simplemente es demasiado pronto para que alguien sepa lo que depara el futuro; solo el tiempo, la curación y las señales de su cuerpo lo dirán. Lo que no ha cambiado es su espíritu", añade Road 2 Recovery.

Ya se ha puesto en marcha una campaña para ayudar económicamente al rider español en su larga y complicada recuperación a través de la Fundación Road 2 Recovery. "Adolf se enfrenta a un camino intenso y costoso: terapia diaria, equipos adaptativos, ajustes en el hogar y apoyo médico permanente. Todos los fondos recaudados se destinarán a la atención médica, rehabilitación y transporte continuos de Adolf a Barcelona, así como a las modificaciones adaptativas de hogar y vehículos y equipos de movilidad especializados esenciales para su independencia a largo plazo y calidad de vida. Tu ayuda hace una diferencia directa en su recuperación y estabilidad, dándole todas las oportunidades de reconstruir su vida", informa Road 2 Recovery.

"El espíritu de Adolf sigue siendo increíblemente fuerte, y está rodeado por el amor de su esposa, familia e incontables amigos de la comunidad que han estado visitando y enviando ánimos. Las muestras de apoyo han sido increíbles. Este será un largo camino, y Adolf necesitará oraciones continuas, aliento y apoyo financiero para superarlo. Cada mensaje, compartir y donación verdaderamente marca la diferencia", explica Road 2 Recovery.

Adolf Silva ha sufrido una fractura de fémur y un coma, pero ahora se enfrenta a la batalla más complicada de su vida. Riders de la talla de Andreu Lacondeguy, Bienvenido Aguado, Max Fredriksson o Reed Boggs ya le han enviado mensajes de apoyo al rider catalán.

Comunicado sobre el estado de salud de Adolf Silva

Una semana desde el accidente de @adolfsilva’s 💪❤️

El espíritu de Adolf sigue siendo increíblemente fuerte, y está rodeado por el amor de su esposa, familia e incontables amigos de la comunidad de equitación que han estado visitando y enviando ánimos. Las muestras de de apoyo han sido increíbles. 🙏

Este será un largo camino, y Adolf necesitará oraciones continuas, aliento y apoyo financiero para superarlo. Cada mensaje, compartir y donación verdaderamente marca la diferencia.

➡️ Para apoyar la recuperación de Adolf, visite su página oficial de Road 2 Recovery en Road2Recovery.com Si tienes problemas para acceder a él, puedes mostrar tu apoyo a través de su página de donación de respaldo en motoraisedme.com

