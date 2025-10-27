Dani Alves y su nueva faceta de predicador evangelista: "Hice un pacto con Dios..."

Dani Alves se ha convertido en predicador evangelista. El exfutbolista, que estuvo en una prisión de Barcelona durante más de un año, fue exculpado del delito de agresión sexual que afrontaba por una presunta violación a una joven en diciembre de 2022 y ahora, tras ser absuelto, quiere dar un cambio radical a su vida.

Fue en marzo de este año cuando el TSJC (Tribunal Supremo de Justicia de Cataluña) le absolvió del delito y Dani Alves quedó completamente libre y sin cargos. Ahora, meses después, ha querido alejarse de los focos, la prensa y la atención mediática para comenzar una nueva aventura como predicador evangelista, tal y como muchos asistentes pudieron dar fe -nunca mejor dicho- en la iglesia Elim de Girona. Además, a principios de este mes se confirmó que había sido padre junto a Joana Sanz de su primer hijo en común, y eso que la modelo tinerfeña estuvo a punto de divorciarse del brasileño mientras este estaba en prisión. Al final, decidió declarar en el juicio y tras la puesta en libertad de Alves se reconciliaron y decidieron ser padres.

Grabado predicando en una iglesia de Girona

No obstante, volviendo a su nueva 'ocupación', el brasileño parece haber conectado con el cristianismo evangélico, tanto que recientemente ha sido grabado dando lo más parecido a una plática en una iglesia de Girona centrada en este culto. Y es que, entre otras muchas cosas, los cristianos evangélicos se diferencian de los católicos, por ejemplo, en que solo siguen los 'mandatos' de la Biblia, no aceptan la figura del Papa ni ninguna jerarquía central y que centran toda su fe en Dios y en la fe, sin venerar a la Virgen María, los santos...

En los vídeos que se han ido difundiendo estas últimas horas por redes sociales se puede ver al exfutbolista hablando ante cientos de personas y subiendo el tono de su 'discurso' a medida que avanza: "Es el Dios de Jacob, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham... vinieron a buscar la presencia de Dios, bajen su teléfono, tenemos que sentirlo...".

Un 'pacto' con Dios mientras estaba en la cárcel

Además, en una de sus intervenciones asegura da a entender que hizo un pacto con Dios mientras estaba en prisión: "Hay que tener fe, yo soy la prueba de eso. Lo que Dios promete es lo que cumple. Ahí dentro yo hice un pacto con Dios: 'Mi señor, yo hago un pacto contigo'. Dije, 'te voy a servir, pero tú cuida de mi casa, cuida los corazones de esas personas que no me abandonarán'. Porque -pongan atención- el amor es amar cuando uno no merece, que fue lo que Cristo hizo por mí y por ustedes", llegó a decir.

Para ver que Dani Alves está más que entregado a Dios solo hay que ver su perfil de Instagram (35 millones de seguidores), en el que se define como "discípulo de Cristo Jesús" en mayúsculas y en todas sus publicaciones expone un extenso pasaje de la Biblia acompañado de una foto suya.

